Віримо у вашу підтримку, співвітчизники!

У день тридцятої річниці Незалежності України в столиці Японії Токіо візьмуть старт XVI літні Параолімпійські ігри. Для національної параолімпійської збірної України ці змагання стануть сьомими в історії.

Минулого четверга, 12 серпня, транслювалася церемонія проводів параолімпійської збірної України. Загалом, за інформацією Національного комітету спорту інвалідів України, щодня з 24 серпня до 5 вересня можна буде разом із суспільним стежити за найважливішими змаганнями Параолімпіади. Крім трансляцій, готуватимуться підсумки кожного змагального дня: о 16 годині 30 хвилин — у програмі «Студія Параолімпійські ігри» та о 21 годині 30 хвилин — у щоденниках «Доба Параолімпійських ігор».

Перші старти Параолімпіади-2020 розпочнуться в середу, 25 серпня.Національна параолімпійсьа збірна України планує виступити у п’ятнадцяти видах спорту — бадмінтоні, академічному веслуванні, велосипедному спорті на треку і шосе, голболі, дзюдо, легкій атлетиці, настільному тенісі, пауерліфтингу, параканое, паратриатлоні, плаванні, кульовій стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, фехтуванні на візках.

Загалом на Параолімпійських іграх у Токіо буде представлено 22 види спорту. Україна дебютуватиме в трьох із них — чоловічому голболі, бадмінтоні і тхеквондо. Причому три останні вперше увійшли до програми Параолімпійських ігор.

Як повідомив уже згаданий Національний комітет спорту інвалідів України, 143 наші атлети завоювали 132 ліцензії у п’ятнадцяти видах спорту — стрільбі з лука, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, параканое, плаванні, легкій атлетиці, паратхеквондо, настільному тенісі, велоспорті, голболі, фехтуванні на візках, паратриатлоні, академічному веслуванні, дзюдо, пауерліфтингу і бадмінтоні.

Національна параолімпійська збірна України і, справді, буде національною. Адже до її складу увійшли представники майже з усіх областей нашої держави. Найбільше — з Дніпропетровської, Рівненської і Харківської. На жаль, цього разу обійдеться без вихованців тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Не виконали кваліфікаційні нормативи, на жаль, майстриня спорту міжнародного класу з легкої атлетика Ольга Зазуляк та ще одна представниця «королеви», майстриня спорту Руслана Муравська. Натомість футболістам із наслідками дитячого церебрального паралічу, серед яких і наш уславлений атлет Іван Шкварло, організатори цього разу відмовили в участі.

Наостанок не можу не згадати девізу майбутньої Параолімпіади — «Об’єднані емоцією». А гасло національної збірної — «Ваша підтримка — наша перемога!»

Фото з вільних джерел