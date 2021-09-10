Михайло ЯЦИНА: «За допомогою податкової амністії варто скористатися шансом та все зробити законно»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. Очільник податкового відомства Михайло ЯЦИНА протягом години спілкувався з усіма охочими на актуальну нині тему податкової амністії.

— Починаючи з вересня, — сказав перед початком телефонного діалогу пан Михайло, — громадянам та не тільки варто згадати про свої доходи та активи, отримані в Україні. Під дію амністії, зауважу, потрапили всі громадяни, які не можуть пояснити та документально підтвердити законність походження активів. Таким особам запропоновано подати декларацію, сплатити певний збір та звільнитися від можливого переслідування в майбутньому як самого платника податків, так і його задекларованих активів. Тобто законодавець дав шанс все зробити законно.

Кампанія одноразового (спеціального) декларування на території України проводиться вперше. Розпочалася вона, як уже сказав, першого вересня 2021 року і триватиме до першого вересня 2022 року. Отож, що потрібно декларувати, хто підпадає під податкову амністію, які гарантії надаються суб’єктам декларування. На ці та інші запитання шукатимемо відповіді.

Перше, до речі, не забарилося:

— Хто підпадає під спеціальне добровільне декларування?

— Спеціальним добровільним декларуванням можуть скористатися фізичні особи-резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи-нерезиденти, які були резидентами на момент набуття об’єктів декларування або на момент отримання таких доходів.

— Які ж гарантії для декларанта з боку держави?

— Справді, актуальне запитання. Що ж отримає громадянин, який скористається податковою амністією? Такій особі держава гарантуватиме:

— звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства;

— неможливість відкриття кримінальних проваджень та вчинення слідчих дій за активами, зазначеними в спеціальній декларації чи відносно такої особи.

Також держава бере зобов’язання:

— не використовувати інформацію, що міститься в цій декларації для розслідування та перевірок, не використовувати її як докази в кримінальних провадженнях стосовно декларанта;

— не розголошувати відомості, що містяться в спеціальних деклараціях та доданих до них документах.

Зауважу, щоб отримати зазначені державні гарантії обов’язковою умовою буде сплата декларантом у повному обсязі суми збору за результатами поданої декларації.

Якщо кошти не надійдуть до бюджету, або надійдуть не в повному обсязі, то декларація буде вважатися неподаною, а державні гарантії не будуть поширюватися на таку особу та її активи.

— Гарно законодавець пише… А Кримінальний кодекс України стосовно цього що каже?

— Із 21 липня 2021 року також набув чинності і Закон України від 15 червня 2021 року за номером 1542-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», який і передбачає не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов’язані з придбанням об’єктів, які громадянин вказав в одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння вчинені до 2021 року.

Окрім цього, передбачено, що не можуть бути використані згадані дані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків і зборів, передбачених статтями 212, 212.1 Кримінального кодексу України.

— Задекларовану суму можна сплатити частинами? Зазначте, як саме?

— Наслідком подання декларації повинна бути сплата збору. Сплачується він одноразово, розраховується декларантом самостійно на підставі вартості активів і ставки, яка застосовується до відповідного виду активу і зазначається в декларації.

Збір може сплачуватися одним платежем протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації або ж бути розбитим за бажанням декларанта на три платежі протягом трьох років. Але — за підвищеною ставкою.

Несплата або недоплата збору веде до визнання декларації такою, що не подана і, відповідно, до відсутності державних гарантій.

— Що треба декларувати?

— Об’єктами декларування можуть бути: валютні цінності, нерухоме та рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва чи антикваріату, дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом, права на отримання дивідендів, інші активи фізичної особи, в тому числі майно, банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках.

— Чи є зразки для заповнення самої декларації для добровільного декларування?

— Звісно. На вебпорталі ДПС України в банері «Одноразове добровільне декларування» або за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/deklaratsiya/zrazok-zapovnennya/.

Варто зауважити, що в згаданому банері є чимало цікавої для декларантів інформації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області