Переможні старти тернопільських плавців у Львові

У Львові визначилися лауреати відкритого кубка міста з плавання серед спортсменів з інвалідністю. Під час змагань порадували своїх наставників високими здобутками в своїх класах й одинадцять плавців тернопільського регіонального центру «Інваспорт» та ДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

Передусім варто згадати кандидата в майстри спорту Богдана Котляра, який поповнив особисту скарбничку нагород відразу чотирма золотими медалями. Досвідченому атлетові не було рівних у запливах вільним стилем на дистанціях 50, 100 і 200 метрів, а також у плаванні на спині на 50 метрів.

Інший кандидат у майстри Андрій Древа фінішував першим у запливі на 100 метрів батерфляєм, другим — на вдвічі коротшій дистанції, а в плаванні на 50 метрів вільним стилем торкнувся бортика відразу за призерами. Когорту ж тернопільських переможців поповнила також Соломія Кушнірук, вигравши вирішальні запливи на 50 і 100 метрів брасом. Відзначилася хорошим результатом і в плаванні вільним стилем, де виборола п’яте місце на відрізку довжиною 50 метрів.

Натомість явно була в ударі на цих змаганнях Віталія Мороз. На верхню сходинку п’єдесталу пошани зійшла після вирішальних запливів на стометрівці батерфляєм і на двохсотметрівці комплексним плаванням.

Запам’ятаються кубкові старти й Олександрі Баган. У плаванні на спині дівчина завоювала срібні медалі на дистанціях 50 і 100 метрів. А спринт вільним стилем приніс їй «бронзу». Однією відзнакою цього разу обмежився Віктор Плекан, який фінішував другим на стометрівці вільним стилем. До свого активу, втім, може записати і четверте місце на вдвічі коротшій дистанції і шосте на 50-метрівці на спині.

Натомість Сергій Ткачук до «срібла» на стометрівці вільним стилем додав відзнаки за треті місця в запливах на 50 метрів вільним стилем і брасом. Дві медалі виявилося під силу завоювати Максимові Ціхевичу. Став другим на стометрівці в плаванні на спині і третім — у вільному стилі на 50 метрів. Дві бронзові медалі завоювала Аліна Михайлова (50 метрів брасом і на спині), одну — Дмитро Личковський — 100 метрів брасом.

На завершення ж згадаємо і про досягнення Олександра Романюка, який став четвертим у плаванні на спині на 50 метрів. Тернопільські плавці тренуються в КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського під керівництвом тренерів Ольги Федчишин та Юлії Погурської.

На фото: тернопільські плавці після церемонії нагородження.

Фото з архіву центру