У наших землячок «бронза» чемпіонату України

У Пущі-Водиці під Києвом відбулися чемпіонати України з пляжного волейболу серед спортсменів із порушеннями слуху віком до 21-го року. Участь у чоловічому і жіночому турнірі взяли по чотирнадцять дуетів.

Три з них захищали честь тернопільських регіонального центру «Інваспорт» і ДЮСШ «Інваспорт» — дві жіночі та одна чоловіча команди. Найкраще виступила перша жіноча в складі кандидаток у майстрині спорту Софії Яцькової і Вікторії Антонюк. Саме цим підопічним тренера Петра Ніколюка вдалося вибороти бронзові медалі.

Не підвели загалом і кандидатки в майстрині Вікторія Чубата із Софією Прийдун, фінішувавши шостими. Натомість Владиславові та Артурові Турчинам всеукраїнські старти допомогли здобути неоціненний досвід.

На фото: бронзові призерки чемпіонату України з пляжного волейболу Софія ЯЦЬКОВА і Вікторія АНТОНЮК разом зі своїм наставником Петром НЦКОЛЮКОМ.

Фото з архіву центру