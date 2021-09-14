Як і завжди, в чесній боротьбі перемогли найсильніші

День фізичної культури та спорту, який припадає на другу суботу вересня, сільські фізкультурники краю відзначили проведенням у Скалаті перших обласних змагань «Найкраща міська спортивна громада Тернопільщини». Понад півтори сотні прихильників здорового способу життя з дванадцяти територіальних громад визначили найсильніших у дев’яти видах спорту.

Й організатори з управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації, місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області і Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос», на думку автора цих рядків, зайвий раз пересвідчилися: попри всі негаразди з подекуди недолугими реформами галузі з боку владних структур, у наших краян так і не зникло бажання займатися фізкультурою та спортом.

Навіть більше. Кожні нові старти дарують як їхнім учасникам, так і глядачам інтригу азартної боротьби, нестримне прагнення довести свою перевагу над конкурентами. Чимало з них, як би це, можливо, парадоксально не звучало, інакше як друзями-суперниками себе вже й не називають. А й справді — гіркота перших хвилин після тих чи інших невдач неминуче дещо пізніше нівелюється можливістю потиснути руку опонентові після суперечки в чесній спортивній боротьбі.

Особливо з огляду на те, що в день проведення дебютних обласних змагань міських спортивних громад краю прихильники здорового способу життя разом з усіма поціновувачами сучасного олімпійського руху відзначали тридцятилітній ювілей НОК України. Зі святом їх, до речі, привітали голова територіальної організації «Колоса» Георгій Гунтік і міський голова Скалата Петро Савончак.

А перед тим, як пролунали вітання ще й від учасників місцевої художньої самодіяльності, Георгій Гунтік через сина Григорія Стецюка вручив старійшині біатлонного тренерського корпусу Тернопільщини з Лановецької територіальної громади Іванові Григоровичу Стецюку почесну відзнаку сільського товариства з нагоди відзначеного раніше ювілею «Колоса». До того ж саме тоді стало відомо, що на День фізичної культури та спорту Іванові Григоровичу присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Щирі вітання ветеранові.

Далі ж і час спортивних баталій підоспів. І невдовзі стало відомо, що і син Івана Григоровича Григорій Стецюк з повним правом може вважати себе іменинником обласних змагань. Не підвів малу батьківщину, ставши переможцем чоловічих змагань із настільного тенісу. Знову ж таки в чесній спортивній боротьбі випередив Богдана Войчишина з Бучача і Миколу Бондарука із Шумська. Натомість суперечка жінок завершилася тим, що до трійки найкращих пробилися Ганна Демчук із Заліщиків, Світлана Суперата з Підгайців та Алла Жмака із Ланівців.

Тим часом і прихильники інтелектуальних видів з’ясували імена найсильніших. У чоловічому турнірі з шахів першість за господарем стартів Василем Ярмоликом. За ним — Олег Оксенюк із Заліщицької і Володимир Злепко з Чортківської територіальних громад. А серед жінок відзначилися Ольга Николишин з Бучача, Іванна Климюк із Шумська і Катерина Клим із Ланівців. А в турнірі із шашок тріумфували Ігор Колос із Зборова, Володимир Аніловський із Заліщиків і Володимир Присяжний із Підгайців, а також ще одна господарка змагань Тетяна Турчин і Марія Шевчук з Бучача.

Не могли не привернути до себе уваги і баталії представників силових видів спорту. З тією хіба різницею, що гирьовики головним своїм завданням вважали боротьбу зі снарядами, а борців на руках частіше охоплювали емоції. Втім, і після завершення суперечки в обох видах аж ніяк не скажеш, що хтось досяг успіху незаслужено. Навіть більше. Змагання гирьовиків у двох вагових категоріях прикрасили своєю участю свого часу чемпіон світу та Європи Михайло Домінюк із Бучацької і Володимир Гуменний зі Збаразької територіальних громад. Останній, до речі, все частіше замахується на всеукраїнський п’єдестал. Як, зрештою, не можна не відзначити і досягнення призерів Ярослава Фотенюка зі Зборівської і Сергія Васюхника із Заліщицької, Івана Войчишина з Чортківської територіальних громад.

Аналогічна ситуація і в армспорті. Без урахування вагової категорії на праву руку переміг Володимир Гродзік із Борщівської громади, призерами стали Іван Козел із Скалатської та Андрій Мамчур із Лановецької громад. У той же час завершити індивідуальне суперництво випало керівникам громад. У турнірі гирьовиків міський голова Бучача Віталій Фреяк на один поштовх випередив свого колегу з Чорткова Володимира Шматька. А в турнірі з дартсу вже згаданого Івана Стецюка порадувала перемогою ще й невістка Наталя. Разом же з нею на п’єдестал пошани піднялися Ірина Мирна з Підгайців та Олена Спалій із Чорткова.

А на завершення обласних змагань, звісно, азартна боротьба в командних видах. У турнірі канатоборців не залишили шансів суперникам богатирі Чортківської громади на чолі все з тим же Володимиром Шматьком. У боротьбі за місце на п’єдесталі пошани випередили атлетів із Лановецької і Бучацької територіальних громад. У турнірі з футзалу перемогли майстри шкіряного м’яча із Зборівської громади. Друге місце дісталося футзалістам із Заліщицької, третє — з Чортківської громад. А в турнірі прихильників гри над сіткою найкращі — волейболісти Хоростківської громади, які випередили команди з Бучацької і Монастириської громад.

Нарешті, хвилююча мить підбиття підсумків командної суперечки, від якої залежало, хто ж стане господарем проведення других обласних змагань «Найкраща міська спортивна громада Тернопільщини» наступного року. Завдяки своїм спортивним успіхам такої честі удостоїлися сільські фізкультурники Бучацької територіальної громади. Другою фінішувала збірна Чортківської, третьою — Зборівської територіальних громад. До шістки найкращих також увійшли фізкультурники Заліщицької, Шумської і Лановецької територіальних громад. Сьомими ж фінішували господарі стартів.

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