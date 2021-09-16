З нагоди свята фізкультурників

У Білецькій сільській громаді Тернопільського району обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провів дитячі фізкультурно-оздоровчі старти з нагоди Дня фізичної культури і спорту. На майданчику зі штучним покриттям Мшанецької ЗОШ школярі п’ятих-дев’ятих класів продемонстрували свою майстерність у чотирьох цікавих естафетах.

Юні прихильники здорового способу життя наочно проілюстрували присутнім, які вони швидкі та спритні, як уміють бігати змійкою, грати в баскетбол, змагатися в човниковому бігу.

Після завершення змагань лауреатів нагородили медалями, а всіх учасників — відзнаками, сувенірною продукцією з логотипом «Спорт для всіх» та зошитами від традиційного спонсора дитячих стартів — видавництва «Школярик».

Змагання з нагоди Дня фізичної культури і спорту відбулися також у Скалаті Тернопільського району. На міському стадіоні юнаки двох вікових груп (2007—2008-го і 2010—2012 років народження) з’ясували імена найсильніших у дворовому футболі на майданчику ЮКА. А молодші юнаки і дівчата з п’ятьох збірних визначили найкращих у комбінованій естафеті.

Переможці і призери нагороджені медалями та відзнаками з логотипом «Спорт для всіх». Обласний центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» щиро вдячний директорові Скалатської ДЮСШ Володимирові Лесіву і місцевому комунальному центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за вагомий внесок в організацію та проведення змагань.

Фото організаторів