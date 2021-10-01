Чи не затягнулася смуга невдач?

Навіть попри те, що позаминулого понеділка гравці тернопільської «Ниви» перемогли «Ужгород» у виїзному матчі дев’ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги (2:0), прихильники зелено-жовтих не могли не констатувати, що їхні улюбленці потрапили у доволі затяжну смугу невдач. Адже перед тим були домашня поразка з великим рахунком від «Альянсу», невиразні нічиї з «Агробізнесом» і «Поділлям».

Нічим не порадували підопічні Ігоря Климовського і минулого понеділка в завершальному матчі десятого туру з івано-франківським «Прикарпаттям». Безпорадна домашня поразка з рахунком 0:2 — геть не той результат, на який очікували майже дві тисячі глядачів, які зібралися на трибунах Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича. Виїзний успіх, до речі, дозволив футболістам із сусідньої області впритул наблизитися до «Ниви», піднявшись на сьому позицію.

Відсутність лідера колективу Ігоря Семенини, який пропускав зустріч через перебір жовтих карток, звісно, не могла не вплинути на дії наших земляків. Нездатність налагодити чітко окреслену схему гри, помножена на невміння налагодити контроль за м’ячем, чи не відразу породили сумніви у можливості наших земляків домогтися позитивного підсумку. Один напівмомент в Андрія Різника, ще один у Максима Проціва — занадто мало на фоні агресивних дій гостей. Тому і не дивно, що в компенсований до першого тайму час зелено-жовті пропустили гол «у роздягальню» від капітана «Прикарпаття» Василя Цюцюри. А невдовзі після відпочинку (53 хвилина) центрфорвард гостей Роман Барчук остаточно розвіяв сумніви стосовно імені переможця зустрічі.

Інші результати дев’ятого і десятого турів: 9-й — «Альянс» — «Гірник-Спорт» — 4:0, «Металіст» — «Полісся» — 1:1, «Оболонь» — «Краматорськ» — перенесено, «Прикарпаття» — «Кривбас» — 1:1, «Волинь» — «ВПК-Агро» — 1:0, «Поділля» — «Кремінь» — 4:1, «Агробізнес» — «Олімпік» — 0:2; 10-й — «Олімпік» — «ВПК-Агро» — перенесено, «Агробізнес» — «Поділля» — 0:0, «Гірник-Спорт» — «Ужгород» — 0:0, «Кривбас» — «Металіст» — 0:5, «Полісся» — «Оболонь» — 1:4, «Краматорськ» — «Волинь» — перенесено, «Кремінь» — «Альянс» — 0:1.

Надзвичайно серйозне випробування очікує на гравців тернопільської «Ниви» і в суботу, 2 жовтня. У виїзному матчі одинадцятого туру доведеться помірятися силами з лідером — харківським «Металістом».

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