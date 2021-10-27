І з новим головним поступилися

Безпрограшна серія футболістів тернопільської «Ниви» під орудою нового головного тренера Андрія Купцова обірвалася вже на третьому матчі. Минулої неділі у виїзному поєдинку п’ятнадцятого туру наші земляки поступилися «Краматорську» — 0:2.

Ті з прихильників зелено-жовтих, які знайшли час переглянути зустріч наживо, мабуть, погодяться, що її підсумок загалом закономірний. У двобоях приблизно рівних за класом конкурентів зазвичай досягає успіху той, хто краще реалізує створені моменти. Гравцям «Ниви» цього зробити бодай раз не вдалося. Натомість господарі з Донеччини відкрили рахунок на початку другого тайму (47 хвилина), а незадовго до фінального свистка (83 хвилина) остаточно зняли інтригу. Та ще й не скористалися хорошою нагодою на початку зустрічі, коли один із гравців «Краматорська» не зміг переграти Максима Механіва ударом з одинадцятиметрової позначки.

Результати інших поєдинків п’ятнадцятого туру, якими формально і завершилося перше коло чемпіонату України серед команд першої ліги: «Волинь» — «Кремінь» — 3:2, «Прикарпаття» — «Альянс» — 3:1, «Полісся» — «Кривбас» — 1:2, «Ужгород» — «Олімпік» — 1:3, «Металіст» — «Поділля» — 3:0, «ВПК-Агро» — «Гірник-Спорт» — 1:2, «Оболонь» — «Агробізнес» — 3:1.

Чому формально? Бо в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу назбиралася чимала кількість матчів, перенесених через захворювання футболістів на коронавірус.

Після ще однієї невдачі «Нива» перебуває на сьомій сходинці турнірної таблиці. Після п’ятнадцяти зіграних зустрічей у її активі дев’ятнадцять очок — п’ять виграшів, чотири нічиї і шість поразок. А впевнено лідирувати і далі продовжує харківський «Металіст» — 38 балів після такої ж кількості ігор.

Друге коло чемпіонату зелено-жовті розпочнуть у п’ятницю, 29 жовтня, виїзною зустріччю шістнадцятого туру із житомирським «Поліссям».

Фото із соціальних мереж