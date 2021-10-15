Найцікавіший урок — олімпійський

Майже три сотні школярів з двадцяти одного навчального загальноосвітнього закладу обласного центру стали учасниками олімпійського уроку #BeActive. Відбувся він на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича під час Європейського тижня спорту.

З вітальними словами до юних прихильників олімпійського руху звернулися заступник голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, голова обласного відділення олімпійської академії Андрій Огнистий і член виконавчого комітету осередку, начальниця відділу управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради Галина Федорович.

Тернопільські школярі продемонстрували свою майстерність у різноманітних естафетах на влучність і швидкість. Причому головний суддя стартів Любомир Бенцал зауважив, що кожна з команд мала можливість позмагатися одна з одною. Тобто, насамперед це були не так змагання, як спортивне свято, під час якого не було сліз, а були посмішки і радість. У цьому діти особливо зацікавлені.

Активістам олімпійського руху допомогли організувати це спортивне свято Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, управління розвитку спорту та фізичної культури, управління освіти і науки міської ради, відокремлений підрозділ громадської організації «Українська федерація учнівського спорту в Тернопільській області, обласне відділення Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України.

Олімпійський урок відбувся і в закладі дошкільної освіти «Калина» міста Хоросткова. Головними його натхненницями стали директорка місцевої ДЮСШ Марія Підодвірна і тренерка Наталія Троценко, які теж узяли активну участь у змаганнях разом зі своїми дітками. Зайве, мабуть, казати, що олімпійський урок став справжнім святом для дошкільнят. Усі разом узяли участь в олімпійську руханці, конкурсі спортивного малюнка, переглянули фільм «Відомі олімпійці». Дітки і навіть виховательки змогли відчути себе чемпіонками, примірявши медалі однієї з мам — Наталії Троценко.

Після завершення дитячих стартів у Тернополі і Хоросткові всі його учасники отримали подарунки від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

На фото: після завершення олімпійського уроку в Тернополі.

Фото організаторів