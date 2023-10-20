Рівняючись на старших

Уславлена свого часу переможниця європейських чемпіонатів з важкої атлетики Наталя Троценко та директор Хоростківської ДЮСШ імені М. Підодвірного Марія Підодвірна, яка недавно стала чемпіонкою області з дартсу, провели олімпійський урок для вихованців місцевого навчального спортивного закладу. Зайве, мабуть, казати, що дітям сподобалося запропоноване дійство.

Адже, так би мовити, не з чужих слів змогли дізнатися і про улюблену вже для багатьох із них важку атлетику, і про метання дротиків, яке останнім часом набирає все більше популярності.

Під час спілкування юним прихильникам сучасного олімпійського руху також розповіли про олімпійські та неолімпійські види спорту, які культивуються в спортивній школі. А на завершення діти із задоволенням узяли участь в олімпійській вікторині.

Про зустріч дітям ще довго нагадуватимуть подарунки від Національного олімпійського комітету України.

На фото: світлина на згадку про олімпійський урок.

Фото організаторів