Є з кого брати приклад!

Естафету олімпійських уроків на Тернопільщині перейняли юні дзюдоїсти. Чимало з них, до речі, вже встигли стати переможцями і призерами навіть всеукраїнських турнірів у своїх вікових групах.

Лекцію про історію сучасного олімпійського руху та найбільш вагомих досягнень вітчизняних атлетів на міжнародній арені у цьому виді єдиноборств провели кандидатка в майстри спорту із дзюдо і самбо Валерія Демчук та представниця місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, майстер спорту з веслування на байдарках і каное Анастасія Гикава. Чого, скажімо, лишень вартують два підряд медальні подіуми нашого земляка Романа Гонтюха!

І, звісно, юні борці з не меншою зацікавленістю вислухали розповідь свого наставника Віталія Гнатишина, який повідомив дітям ще невідомі їм факти про розвиток улюблених видів спорту. Натомість уже згадані Валерія з Анастасією провели для юних атлетів вікторину на олімпійську тематику.

На завершення надзвичайно цікавого спілкування юні борці отримали на згадку від НОКу України сувеніри та пам’ятні призи за те, що стали активними учасниками олімпійському уроку.

На фото: після завершення олімпійського уроку.

Фото із соціальних мереж