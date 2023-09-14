Спартакіада розпочалася олімпійським уроком

Нещодавній День фізичної культури і спорту відзначили у Підгайцях проведенням на місцевому стадіоні «Нива» традиційної спартакіади. Розпочалося спортивне свято з першого в цьому році на Тернопільщині олімпійського уроку, що його проводить по всій країні Національний олімпійський комітет України.

На початку церемонії урочистого відкриття міський голова Підгайців Ігор Мерена привітав усіх із професійним святом, закликавши якомога більше дітей, молоді і дорослих долучати до занять фізичною культурою і спортом. З аналогічним закликом до прихильників здорового способу життя звернулися також голова місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, народний депутат України Іван Калаур і голова Саранчуківської територіальної громади Володимир Петровський.

Далі розгорнулася азартна боротьба, учасники якої визначили найсильніших у бігу, міні-футболі, шашках і дартсі. У загальнокомандному заліку перемогла збірна Підгаєцької територіальної громади. До трійки найкращих також увійшли фізкультурники із Золотниківської і Саранчуківської територіальних громад.

На фото: щасливі переможці.

Фото із соціальних мереж