Третя підряд поразка

Позавчора гравці тернопільської «Ниви» провели домашній поєдинок дванадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги з київською «Оболонню». І втретє підряд засмутили своїх прихильників, поступившись із мінімальним рахунком 0:1.

Долю зустрічі було вирішено невдовзі після початку другого тайму. Захисник господарів Андрій Зінь, якому виконувач обов’язків головного тренера, спортивний директор клубу Сергій Задорожний довірив місце в стартовому складі, в своєму штрафному майданчику порушив правила в боротьбі із суперником, за що зазнав подвійного покарання від арбітрів — жовта картка та одинадцятиметровий. Півзахисник «Оболоні» Олег Слободян упевнено переграв Максима Механіва, принісши своїй команді перемогу.

І варто визнати, зелено-жовті, хоча залишалося грати ще більше пів години, мали обмаль шансів, аби відновити рівновагу. Зате також позавчора засоби масової інформації розповсюдили новину про те, що «Нива» практично визначилася з кандидатурою нового головного тренера. Мої колеги стверджують, що колективові вже вчора мали представити 50-річного Андрія Купцова, який має тренерський досвід після роботи в «Шахтарі», «Кремені», «Карпатах», «Кривбасі», донецькому «Металурзі», азербайджанському «Інтері» та «Олександрії». На виїзну зустріч тринадцятого туру з луцькою «Волинню», яка відбудеться найближчої неділі, 10 жовтня, нашу команду має вивести саме цей фахівець.

В інших же матчах дванадцятого туру були зафіксовані такі результати: «Олімпік» — «Краматорськ» — 3:1, «Полісся» — «ВПК-Агро» — перенесено, «Кремінь» — «Прикарпаття» — 1:1, «Кривбас» — «Волинь» — 2:1, «Гірник-Спорт» — «Металіст» — 1:1, «Агробізнес» — «Ужгород» — 1:1, «Поділля» — «Альянс» — 0:0.

Після них футболісти тернопільської «Ниви» опустилися на восьму сходинку турнірної таблиці — п’ятнадцять очок після дванадцяти проведених матчів.

Фото з вільних джерел