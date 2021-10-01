В очікуванні «матчу сезону»

Проведений наприкінці минулого тижня — на початку цього дев’ятий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги запам’ятається принаймні одним несподіваним результатом. Мова про двобій у Дніпрі, де місцевий «Дніпро-1» Ігоря Йовичевича, вчинивши гідний опір луганській «Зорі», наприкінці зустрічі все ж змушений був поступитися з великим рахунком 0:4.

Незадовго до завершення другого тайму команду господарів, яка поступалася з мінімальним рахунком 0:1 (гол на рахунку колишнього їхнього одноклубника Сергія Булеци), підвів її капітан Ігор Когут. За дві хвилини (з 81-ї до 83-ї) спочатку заробив жовту, а невдовзі і пряму червону картки. Тож підопічні Віктора Скрипника не забарилися скористатися чисельною перевагою. Через чотири оберти секундної стрілки перевагу гостей подвоїв Владислав Кочергін. А вже в компенсований до другого тайму час довели справу до розгрому іранець Шахаб і все той же Кочергін. Причому автор дубля завдяки цьому увійшов до числа лідерів вітчизняної гонки бомбардирів. На його рахунку вже п’ять влучних пострілів — на два менше, ніж у динамівця Віктора Циганкова.

Що ж стосується лідерів елітного дивізіону вітчизняного футболу, то свої чергові перемоги ті здобули, так би мовити, не докладаючи особливих зусиль. Футболісти донецького «Шахтаря» на своєму полі теж із великим рахунком здолали рівненський «Верес» — 4:1. Гірники відкрили рахунок завдяки автоголу Романа Мірошника. Невдовзі, щоправда, Геннадій Пасіч відновив рівновагу. Зате на другий тайм гостей не вистачило. Причому в складі гірників забивали гравці, які зазвичай націлені на атаку. Мова про Тете, ще одного бразильця Марлоса, який реалізував одинадцятиметровий, і новачка віцечемпіонів Лассіну Траоре з Буркіна Фасо.

Натомість київські динамівці гостювали на «Арені Львів», де їм не змогли скласти гідної конкуренції гравці «Руху». Переможці, втім, обмежилися лише двома забитими голами. Ще в першому таймі остаточний підсумок установили Віктор Циганков, який реалізував одинадцятиметровий, і Денис Гармаш, змушений при Мірчі Луческу освоювати роль нападника — 2:0 на корись «Динамо», яке зберегло одноосібне лідерство, випереджаючи на три пункти «Шахтар».

Інші результати дев’ятого туру: «Колос» — «Ворскла» — 0:1, «Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1, «Минай» — «Львів» — 1:2, «Десна» — «Металіст-1925» — 1:2, «Чорноморець» — «Інгулець» — 1:1.

Десятий же тур порадує вітчизняних прихильників гри мільйонів ще одним «матчем сезону». В неділю, 3 жовтня, київське «Динамо» прийматиме донецький «Шахтар».

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