У Теребовлі на стадіоні «Колос» провели спортивно-оздоровчий квест «Ми — за здоровий спосіб життя!». Його учасниками стали «студенти» університету третього віку.

Для початку останнім запропонували взяти участь у фітнес-зарядці. Після цього організатори зацікавили присутніх інтелектуально-розважальними вправами, які, без сумніву, всім підняли спортивний дух. На завершення ж — спортивна ходьба на три кілометри.

Адже саме ця дисципліна «королеви спорту» стимулює роботу серцевого м’яза. Невипадково медики довели — коли людина щодня ходить хоча би протягом години, імовірність серцево-судинних захворювань знижується на 70 відсотків. При тому, що прогулянки на природі — це не тільки ні з чим не порівняна насолода, але й ефективний засіб проти багатьох захворювань. У тому числі й онкологічних. Спеціалісти Всесвітнього фонду ракових досліджень, оцінивши схильність п’яти з половиною тисяч жінок до раку молочної залози, дійшли висновку: щоденні прогулянки тривалістю до 45-ти хвилин у посильному темпі на 45 відсотків знижують ризик цього небезпечного захворювання. Хоча би через те, що фізична активність стимулює обмін речовин та процеси очистки організму.

Розуміючи користь від оздоровчої та спортивної ходи, учасники із захопленням взяли участь у посильних для них баталіях.

Після завершення спортивної ходьби всі, хто подолав визначений відрізок, отримали відзнаки обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Організували квест Центр розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». За активну підтримку «студентів» університету третього віку організатори на чолі з директором Теребовлянського центру Ярославом Королюком удячні саме їм. А також центрові соціальних послуг міської ради, яких так само нагородили призом.

Фото організаторів