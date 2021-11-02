Кожне очко — на вагу золота

Друге коло чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги гравці тернопільської «Ниви» розпочали минулої п’ятниці, 29 жовтня, виїзної нічиєю в шістнадцятому турі із житомирським «Поліссям» — 1:1. Тож суперечка з колективом, якому ще до старту пророкували статус одного з фаворитів другого за рангом дивізіону, як бачите, завершилася на користь зелено-жовтих — чотири набрані пункти із шести можливих.

Не можна, звісно, не зауважити, що повторне після тримісячної паузи протистояння команд відзначалося такою ж їх непоступливістю, як і на старті сезону. Тоді, коли пам’ятаєте, долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий Ігорем Семениною на самому початку другого тайму. Натомість «Полісся» у матчі-відповіді змогло відзначитися значно швидше. Після флангового навісу півзахисника господарів підопічні Андрія Купцова на чотирнадцятій хвилині не встежили за Денисом Янаковим, який у ближньому бою переграв голкіпера «Ниви» Максима Механіва.

Утім футболістам «Полісся» розвинути успіх не вдалося. Натомість їх опонентам невдовзі після відпочинку (54 хвилина) виявилося до снаги відновити рівновагу. Передусім через постійну зарядженість на боротьбу нападника Сергія Кисленка. Після аналогічного з першим таймом навісу з лівого флангу у виконанні Ігоря Гатали центрфорвард вистрибнув вище за всіх і на «другому поверсі» зумів переграти досвідченого оборонця воріт господарів Заурі Махарадзе. З повним правом можна вести мову як про помилку голкіпера, так і про блискучу гру Сергія Кисленка. Звідси і закономірний висновок — нічийний підсумок став найбільш об’єктивним.

Інші результати шістнадцятого туру: «Волинь» — «Агробізнес» — 0:1, «Олімпік» — «Крисбас» — 0:2, «Прикарпаття» — «Ужгород» — 3:1, «Краматорськ» — «Гірник-Спорт» — 0:1, «ВПК-Агро» — «Кремінь» — 2:0, «Оболонь» — «Поділля» — 1:0, «Металіст» — «Альянс» — 2:0.

Після шістнадцяти проведених поєдинків тернопільська «Нива» з двадцятьма очками посідає восьму сходинку турнірної таблиці: по п’ять виграшів і нічиїх та шість поразок, різниця забитих і пропущених м’ячів — 14—18. А лідирує і далі впевнено харківський «Металіст», який за таку ж кількість ігор устиг набрати 41 очко.

У п’ятницю, 5 листопада в матчі сімнадцятого туру «Нива» прийматиме «Кривбас». Початок зустрічі — о 17 годині 30 хвилин.

На фото: під час гри «Полісся» — «Нива». Під дев’ятим номером у жовтій формі — Сергій КИСЛЕНКО.

Фото із сайту ФК «Полісся»