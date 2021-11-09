«Кривбас» своїм не поступився

Нелегке випробування чекало на гравців тернопільської «Ниви» минулої п’ятниці, 5 листопада. На матч сімнадцятого туру чемпіонату України серед команд першої ліги до них у гості завітав один із претендентів на місце в елітному дивізіоні — криворізький «Кривбас».

Про серйозність своїх намірів друга на сьогодні команда першості, яку, до речі, нещодавно очолив відомий фахівець Олександр Бабич, заявила вже в дебюті протистояння. На десятій хвилині штрафний у виконанні хорватського легіонера гостей Крістіана Іліча, здавалося, не ніс безпосередньої загрози воротам капітана «Ниви» Максима Механіва. Однак відомий нападник Олексій Хобленко, скориставшись неуважністю оборонців зелено-жовтих, зіграв на випередження. Й ударом із близької відстані змусив капітулювати голкіпера.

Необхідність наздоганяти суперника, звісно, не могла не позначитися на діях підопічних Андрія Купцова. Навіть попри те, що «Кривбас» мав більше слушних нагод, аби подвоїти перевагу, вони доклали чи не максимум зусиль для відновлення рівноваги. Втім, домогтися бажаного вдалося лише на другій компенсованій до першого тайму хвилині. Знову штрафний у виконанні знаного майстра виконання стандартних положень Ігоря Семенини — і знову вдала гра на добиванні. Цього разу найспритнішим за всіх виявився захисник «Ниви» Максим Демчук. Не можна, щоправда, не відзначити — не надто вдало зіграв у своєму штрафному майданчику досвідчений страж воріт гостей Богдан Сарнавський.

Але це, так би мовити, був далеко не кінець історії. Претенденти на підвищення в класі, без сумніву, ні про який інший підсумок, як про перемогу, не думали. Тому видається цілком логічним, що вже невдовзі після відпочинку досягли поставленої мети. Знову за допомогою вже згаданого дуету гравців «Кривбасу». Цього разу асистентом виступив Олексій Хобленко, а Крістіан Іліч, опинившись у штрафному майданчику господарів, красномовно вказав на недоліки в діях захисників зелено-жовтих. Відразу п’ятеро з них дали можливість пробити такому небезпечному футболісту — отримайте заслужене покарання — 2:1 на користь гостей.

Інші результати сімнадцятого туру: «Агробізнес» — «ВПК-Агро» — 1:0, «Кремінь» — «Краматорськ» — 0:1, «Прикарпаття» — «Олімпік» — 2:1, «Гірник-Спорт» — «Полісся» — 1:0, «Ужгород» — «Металіст» — 0:2, «Поділля» — «Волинь» — 2:0, «Альянс» — «Оболонь» — 3:2.

Сьома в чемпіонаті поразка змусила гравців тернопільської «Ниви» відступити на десяту позицію — двадцять набраних очок після сімнадцяти проведених зустрічей. А лідирувати впевнено продовжує харківський «Металіст», який після такої ж кількості поєдинків набрав 44 пункти і на сім балів випереджає «Кривбас».

У п’ятницю, 12 листопада, на «Ниву» очікує виїзна зустріч вісімнадцятого туру з донецьким «Олімпіком».

Фото із сайту ФК «Нива»