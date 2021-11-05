Наталія ВОЛОШИНОВИЧ: «Як не допустити блокування податкових накладних»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. З усіма охочими спілкувалася начальниця управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Наталія Волошинович.

— Система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, — сказала пані Наталія перед початком телефонного діалогу, — націлена на боротьбу з мінізаційними ПДВ-схемами.

Однак під блокування потрапляють і сумлінні платники ПДВ. З яких причин загрожує блокування податкових накладних та чиї податкові накладні потраплять до зони ризику. Про це і йшла мова.

— Чому ж це відбувається зупинка реєстрації податкових накладних за реальними господарськими операціями?

— Дійсно трапляються такі випадки. Це зумовлене тим, що критерії ризиковості господарської операції визначаються автоматизованою системою, яка не завжди може враховувати особливості виробничої діяльності конкретних підприємств. Для прикладу, дуже часто призупиняється реєстрація податкових накладних підприємствам, які надають послуги. Оскільки в них в структурі придбання — товари, а в структурі постачання — послуги. Тобто спрацьовує так званий ризик «пересорту» або підміна товарних позицій.

— Що робити для того, аби запобігти блокуванню податкових накладних? Адже наслідком є проблеми в розрахунках з контрагентами.

— Для уникнення призупинення реєстрації податкових накладних передбачений такий механізм як подання платником ПДВ таблиці даних платника податку, в якому зазначаються коди УКТЗЕД товарів або ДКПП послуг, які підприємством на постійній основі придбаваються/постачаються, з обов’язковим долученням відповідного пояснення з посиланням на податкову та іншу звітність щодо реальності здійснення своєї господарської діяльності, забезпеченості необхідними обсягами майнових, трудових ресурсів, технологічним обладнанням і так далі. Після розгляду такої таблиці даних платника і відсутності податкових ризиків комісією податкового органу приймається рішення про її врахування. І надалі реєстрація податкових накладних щодо реалізації товарів/послуг за зазначеними в таблиці даними кодів УКТЗЕД товарів або ДКПП послуг не призупиняється.

— Якщо таблиця даних платника не врахована, що робити суб’єкту господарювання?

— Таблицю даних платника податку можна подавати декілька разів, обмежень немає. При цьому, для її врахування комісією податкового органу необхідно усунути причини відмови, зазначені в попередньому рішенні.

— Чому в таблиці даних платника здебільшого не враховуються через «виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам»?

— Справді, на практиці дійсно при неврахуванні таблиці даних часто зазначається така причина. Суть у тому, що при розгляді комісією ГУ ДПС, окрім пояснення та копій документів, які долучає платник, аналізується наявна інформація в аналітичних базах ДПС на предмет забезпеченості платника основними фондами, засобами виробництва та трудовими ресурсами необхідними для здійснення виду діяльності, зазначеного суб’єктом господарювання в таблиці даних платника, та реалізації товарів по зазначених кодах УК ТЗЕД/ДКПП (робіт, послуг) в обсягах, зазначених у податкових накладних, які зареєстровані в ЄРПН.

На сьогоднішній день дуже часто суб’єкти господарювання використовують значну кількість офісних, торговельних, складських приміщень, обладнання, транспортних засобів тощо на правах оренди, суборенди, позички. Також має місце придбання основних засобів або оренда від неплатників ПДВ. Відповідно в ЄРПН ці операції відсутні. Якщо платником ПДВ за вказаними основними засобами не подано до податкових органів повідомлення за формою №20-ОПП про наявність у нього таких об’єктів оподаткування, то відповідно за даними ДПС у нього недостатньо основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Зазначу, відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну за номером 1588, суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольний орган за основним місцем обліку. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків.

Тому на практиці платники податків дуже часто не дотримуються вимог згаданого порядку, тож і відповідно їм не враховуються таблиці даних платника.

— Який механізм повідомлення платника податків про віднесення його до переліку ризикових?

— Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення. У ньому зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

— Як впливає на діяльність підприємства рішення про включення його до переліку ризикових? Чи не створює це якісь для нього перешкоди чи обмеження в господарських операціях?

— Звичайно ні. Включення підприємства до переліку ризикових означає для нього лише посилений моніторинг його фінансово-господарської діяльності з боку податкового органу. Адже підставою для винесення рішення про відповідність критеріям ризиковості були встановлені певні ризики в його податковій поведінці, направлені на мінімізацію податкових зобов’язань або його, або інших суб’єктів, участь у ланцюгах постачання схемного ПДВ.

Тому після включення його до переліку ризикових основна маса господарських операцій із продажу товарів (робіт, послуг) проходить перевірку на їх реальність через механізм призупинення реєстрації податкових накладних із подальшим розблокуванням їх комісією податкового органу. Адже встановлені ризики в діяльності платника можуть стосуватися якогось певного сегменту його господарської діяльності, по інших — у нього може бути все гаразд. Якщо платником надано відповідні пояснення та всі копії документів, які підтверджують реальність конкретної поставки, комісія приймає рішення про реєстрацію податкових накладних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області