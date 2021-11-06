Переможна естафета плавців

Минулої середи, 3 листопада, в Миколаєві завершився чемпіонат України з плавання серед спортсменів із порушеннями слуху. За нагороди в турнірах дорослих і молоді сперечалася майже сотня атлетів, серед яких і шестеро вихованців тернопільського регіонального центру «Інваспорт» та КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

Наші земляки порадували досить високими здобутками. За підсумками молодіжних стартів Олександра Баган завоювала «срібло» у вирішальному запливі на 200 метрів на спині, а також посіла четверте місце в цьому ж виді плавання на 100 метрів і шосте — у спринті на 50 метрів. Переможну естафету продовжила Соломія Кушнірук — «бронза» на 50 метрів брасом у суперечці дорослих і «срібло» після молодіжних баталій. До того ж удостоїлася ще однієї відзнаки за третє місце після вирішальних запливів на 100 метрів брасом.

Плавання на спині також одна з улюблених дисциплін Аліни Михайлової. Завдяки чому дівчині виявилося під силу вибороти третє місце у протистоянні молодих атлеток на дистанції 100 метрів і посісти підсумкові п’яту позицію на вдвічі коротшому відрізку, а також фінішувати шостою у брасі на дистанціях 200 і 100 метрів брасом.

В останній із цих дисциплін відзначився і Дмитро Личковський, який у суперечці молоді став бронзовим призером, водночас посівши четверте місце на 200-метрівці і п’яте на 50-метрівці. А також виборов восьму позицію в плаванні вільним стилем на 50 метрів.

До товаришів по збірній приєдналася і Віталія Мороз. Молодіжні старти завершилися для неї завоюванням третіх місць на 100 метрів батерфляєм і 200 метрів комплексним плаванням. А у вирішальному запливі на 50 метрів батерфляєм виборола титул віцечемпіонки.

Хіба Олександрові Романюку не пощастило піднятися на п’єдестал пошани. У плаванні на спині він фінішував шостим на 200 метрів і сьомим — на 100 і 50 метрів.

Вихованці тернопільського регіонального центру «Інваспорт» тренуються в КДЮСШ №2 під керівництвом Ольги Федчишин та Юлії Погурської.

Фото регіонального центру «Інваспорт