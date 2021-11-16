Подалі від аутсайдерів

Після серії проведених перед тривалою зимовою перервою не надто вдалих поєдинків тернопільська «Нива» впритул наблизилася до групи команд, яким за підсумками чемпіонату України доведеться відстоювати своє право зберегти місце в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу з допомогою перехідних ігор. Аби цього не сталося, підопічним Андрія Купцова необхідно було подбати про покращення турнірного становища.

І бажаного зелено-жовтим удалося домогтися минулої п’ятниці у виїзному матчі вісімнадцятого туру першої ліги з донецьким «Олімпіком». Ця гра, до речі, відбулася в Чернігові на стадіоні «Юність», адже столичний НТК імені Віктора Баннікова був зайнятий підготовкою збірних України до відповідальних міжнародних зустрічей.

Газон зі штучним покриттям, звісно, не надто звичний для футболістів «Ниви». Втім, сказати, що команди були в нерівних умовах, було би несправедливо. Гості чи не з перших хвилин заволоділи ініціативою, змусивши суперників головним чином захищатися під натиском небезпечних атак, які вже в дебюті могли завершувати Андрій Різник чи Сергій Кисленко.

До пори, до часу це їм було до снаги. Однак лишень до 35-ї хвилини. Саме тоді і трапився епізод, який став окрасою матчу. За порушення правил проти Андрія Різника арбітр призначив штрафний поблизу карного майданчика господарів. Оскільки штатний виконавець стандартних положень Ігор Семенина знаходився на лаві запасних, партнери довірили право скористатися моментом, хоча, на думку багатьох, і не надто небезпечним, центральному захисникові Семенові Вовченку.

А той чудово впорався із завданням. Після удару лівою м’яч перелетів стінку з гравців конкурента і за мить «зірвав павутину» з дев’ятки воріт Тимофія Шеремети. Гол, який, без сумніву, може претендувати на звання кращого в турі.

До честі футболістів «Ниви», вони на цьому не заспокоїлися, і вже невдовзі Костянтин Бичек мав чи не стовідсотковий шанс подвоїти перевагу. Шкіряна куля після його удару пролетіла в лічених сантиметрах від штанги. Крім згаданих гравців, не можна, звісно, не відзначити і голкіпера Максима Механіва. Саме завдяки його старанням після перерви вдалося зберегти переможний рахунок — 1:0 на користь «Ниви».

Інші результати вісімнадцятого туру: «Краматорськ» — «Агробізнес» — 1:1, «Полісся» — «Кремінь» — 2:0, «ВПК-Агро» — «Поділля» — 1:0, «Металіст» — «Прикарпаття» — 4:0, «Кривбас» — «Гірник-Спорт» — 0:0, «Волинь» — «Альянс» — 1:0, «Оболонь» — «Ужгород» — 0:1.

Завдяки цій перемозі тернопільська «Нива» піднялася на сьому сходинку турнірної таблиці — 23 пункти після вісімнадцяти проведених поєдинків.

І в дев’ятнадцятому турі на футболістів «Ниви» очікує виїзний поєдинок. У п’ятницю, 19 листопада, в Горішніх Плавнях на Полтавщині поміряються силами з «Гірником-Спортом».

Фото із соціальних мереж