Ювілейний турнір пам’яті Миколи Підодвірного

Минулої суботи в Хоростківській ДЮСШ відбувся ювілейний десятий турнір з важкої атлетики пам’яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Миколи Ільковича Підодвірного. Всі, хто став свідком змагань, зайвий раз переконалися, що в навчальному спортивному закладі, який носить ім’я свого засновника і водночас засновника важкої атлетики в нашому краї, далі турбуються про виховання талановитих юних спортсменів.

Насамперед завдяки доньці Миколи Ільковича Марії Підодвірній, яка очолила Хоростківську ДЮСШ після смерті батька, її чоловікові і тренерові навчального спортивного закладу Василеві Криницькому, ще одному тренерові, колишній чемпіонці Європи, заслуженому майстрові спорту Наталії Троценко.

Про це наголосили в своїх виступах всечесний отець Петро Цвях, який благословив учасників і гостей, окропивши їх свяченою водою, заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель, лікар-волонтер АТО Володимир Севастьянов, керівники місцевої влади і Федерації важкої атлетики України. Теплі слова прозвучали також із вуст першого заступника голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталія Ігнатенка, який порадував юних важкоатлетів пам’ятними подарунками від громадської спортивної організації, а також долучився до організації турніру.

І, звісно, всі уважно стежили за виступами майбутніх олімпійців. Багатьом із них удалося покращити особисті досягнення. Скажімо, тренери Бучацької ДЮСШ Ігор Павликівський і Руслан Бойко залишилися задоволеними виступами своїх підопічних Назара Нановського, Юрія Морського, Максима Павлюха, Володимира Морпака.

Є ким пишатися і господарям. Їхня вихованка Аліна Дадерко нещодавно успішно виступила на чемпіонатах Європи і світу в своїй віковій групі. Втім, участі в ювілейних стартах дівчина не брала, оскільки нині перебуває на навчально-тренувальному зборі збірної України.

На фото: після завершення урочистої церемонії відкриття.

Фото організаторів