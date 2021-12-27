Молодим його поради зайвими не будуть

Нещодавно на кафедрі теорії і методики олімпійського та професійного спорту у залі боротьби Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відбулася особлива подія. Відкрите тренування і майстер-клас провів майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби, призер чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор Микола Кучмій.

Знаний борець є магістрантом університету. Відразу ж після закінчення напруженого змагального сезону і навчально-тренувального збору приїхав до рідного вишу для захисту магістерської роботи. Не оминув, звісно, увагою зал боротьби університету, де за сприяння ректора Богдана Буяка в рамках співпраці з обласною ДЮСШ із літніх видів спорту займаються дві групи юних борців вільного стилю.

Під час першої частини відкритого тренування понад три десятки юних борців і студентів разом із тренером захоплено спостерігали за виконанням технічних дій титулованим борцем. Чемпіон поділився секретами успіху в греко-римській боротьбі, особливостями виконання прийомів у змагальних умовах. Всі охочі дістали нагоду поставити різноманітні запитання, на які отримали вичерпну кваліфіковану відповідь іменитого атлета.

Під час же другої частини майстер-класу юні борці і студенти під керівництвом Миколи Кучмія теоретично і практично вивчали способи виведення суперника з рівноваги, різновиди виконання переведення в партер. За допомогою демонстрації та методичних вказівок Микола навчав раціональної техніки переведення в партер і збивань, виправляв певні недоліки в техніці юних борців і студентів університету.

На завершення ж зустрічі один із найсильніших важковаговиків планети розповів про свій життєвий шлях, поділився секретами досягнення спортивних вершин і, звичайно, сфотографувався на пам’ять з юними борцями.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора