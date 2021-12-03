Реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів до бюджету

Своєчасне доведення платникам податків реквізитів бюджетних/небюджетних рахунків, відкритих Державною казначейською службою України, відбувається шляхом їх розміщення в Центрах обслуговування платників податків, на субсайті територіального органу ДПС за посиланням https://tr.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ або на вебпорталі ДПС – https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Одночасно за принципами, визначеними пунктом 42 прим.1.1 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) функціонує електронний кабінет, який забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом, зокрема, автоматизованого визначення рахунків для сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на поточну дату конкретного платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області