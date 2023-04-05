Змінено порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу»

Із першого квітня 2023 року у платіжній інфраструктурі України запроваджується міжнародний стандарт ISO 20022. У зв’язку з цим, Національний банк України впроваджує з цієї дати систему електронних платежів нового покоління СЕП — 4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП 24/7 без зупинення роботи із виконання міжбанківських платіжних операцій.

З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 20022 затверджено наказ Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за номером 528/39584 (зі змінами та доповненнями). Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з першого липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису». Це не стосується платників єдиного рахунку.

Також одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до першого липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу» (наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 втрачає чинність першого липня 2023 року).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області