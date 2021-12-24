Сергій БАБІЙ: «Діяльність у легальній площині означає застосування підприємцями РРО та ведення обліку товарних запасів»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника відомства Сергій Бабій поспілкувався з усіма охочими на тему впровадження податкових новацій.

— Кому не треба вести облік товарних запасів?

— Насамперед нагадаю, що згаданий вами порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2021 року за номером 496. Він не поширюється на платників єдиного податку першої групи, а також на платників єдиного податку другої-четвертої, які не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Також цей порядок поширює свою дію на фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування та на третій групі єдиного податку з реєстрацією платниками ПДВ.

— Як узагалі вести облік товарних запасів?

— Облік товарних запасів здійснює фізична особа-підприємець шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів. При цьому заборонено продаж товарів, на які в місцях їх продажів — господарських об’єктах — відсутні первинні документи і записи у формі обліку про такі первинні документи.

Вести облік товарних запасів фізична особа-підприємець може на власний вибір у паперовій або в електронній формі. Первинні документи, на підставі яких внесено записи до форми ведення обліку товарних запасів, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до форми ведення обліку товарних запасів щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

— Як правильно зробити перший запис до форми обліку товарних запасів?

— Для фізичних осіб-підприємців, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів.

Такий запис вноситься до форми обліку на підставі самостійно складеного ФОП документа щодо опису залишків товарів у такому порядку:

графа 1 — цифра «1»;

графа 2 — дата внесення запису;

графа 3 — опис залишку товарів на початок обліку;

графа 4 — дата складання опису залишку товарів на початок обліку;

графа 5 — цифра «1»;

графа 7 — загальна вартість товару відповідно до опису залишку товарів на початок обліку;

графи 6,8,9 не заповнюються.

Перший запис про залишки товарів до форми обліку не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов’язку.

— Для кого застосування РРО є обов’язковим з нового року?

— Із першого січня 2022 року значно розширюється коло суб’єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), які мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Саме з першого січня 2022 року закінчується перехідний період і застосування РРО та/або ПРРО платниками єдиного податку другої-четвертої груп стане обов’язковим.

Застосування РРО та/або ПРРО є обов`язковим для тих суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

При цьому, РРО та/або ПРРО не будуть застосовувати платники єдиного податку першої групи.

До першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 164-х розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

— Яка відповідальність за незастосування реєстраторів розрахункових операцій?

— За порушення вимог Закону про застосування РРО до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги) при проведенні розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості товарів або послуг; не проведенні розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидачі (у паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання, відповідно до статті 17 Закону застосовуються такі фінансові санкції:

— 10 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 50 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Варто також звернути увагу, що з першого січня 2022 року штрафи за ці порушення зростуть до 100 та 150 відсотків відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області