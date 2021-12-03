Успішний міжнародний дебют

Команда наймолодших плавців Тернопільської КДЮСШ №1 нещодавно побувала в Польщі. У місті Олецько наші земляки 2009—2010-го, 2011—2012-го, 2013-го років народження і молодші продемонстрували свою майстерність під час міжнародного любительського турніру, в якому взяли участь дві сотні їхніх ровесників.

Перший міжнародний досвід видався доволі успішним. Для прикладу, Вероніці Корчинській не було рівних на 50-метрівці батерфляєм. А стометрівку комплексним плаванням дівчина завершила другою. Краще за неї виступила хіба Єлизавета Шевців. Двічі піднімалася на верхню сходинку п’єдесталу пошани після вирішальних запливів на 50 метрів вільним стилем і на 100 — комплексним плаванням.

Аналогічними з Веронікою досягненнями може з повним правом похвалитися й Евеліна Рудик. Першою дісталася фінішу після запливу на 50 метрів на спині, а на такому ж відрізку вільним стилем була другою. Подобаються ці види плавання й Анастасії Казьмірук. Перемогла на 50-метрівці на спині і завоювала третє місце в запливі на 100 метрів вільним стилем.

Не підвели і шестеро їхніх друзів по тренуваннях. Другим завершив 50-метрівку брасом Нікіта Попінко, третім — стометрівку комплексним плаванням. Двічі викликався на подіум для нагородження і Ярослав Баран — причому за аналогічні досягнення.

Нарешті, привітаймо з відзнаками, нехай і любительських міжнародних стартів, Устима Олексія («срібло» на 100 метрів комплексним плаванням). А також Аліну Верех (50 метрів брасом) і Дарію Гук, які фінішували другими на аналогічних дистанціях відповідно на 50 метрів брасом і в плаванні на спині. Відзнак же за третє місце на 50-метрівці вільним стилем удостоєна Євгенія Домбровська.

На фото: юні тернопільські плавці перед початком змагань.

Фото навчального спортивного закладу