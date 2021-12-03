В очікуванні снігу

Після проведеного наприкінці листопада в шведському Остерсунді першого етапу Кубка світу з біатлону олімпійського сезону 2021—2022 років найсильніші стріляючі лижники планети не змінили місця розташування. Вже вчора там же жіночою і чоловічою спринтерськими гонками розпочався другий етап.

Збірна України, більшість в якій, так би мовити, знайомі все обличчя, виступила не гірше й не краще, як і на старті кількох попередніх сезонів. Хіба медалі жодному із співвітчизників завоювати не вдалося. А так — очікувані більш-менш результати. Найкращим з яких стало сімнадцяте місце Валентини Семеренко в індивідуальній гонці. Та ще 22-га позиція Юлії Джими.

Натомість у спринтах ніхто з українців до чільної двадцятки не зумів забігти. Близькими до цього були наші земляки Дмитро Підручний і Олена Підгрушна, яка нині вже Білосюк, а також Антон Дудченко. Двадцять першим дістався фінішу Дмитро, двоє інших — двадцять четвертими. Зрештою, критикувати їх навряд чи варто. Та ж Олена, для прикладу, розповіла після завершення дебютного старту, що в грудні, зазвичай, ніколи не демонструє максимальних швидкостей.

Зате з навчально-спортивної бази з біатлону в Підгородньому поблизу Тернополя, яка нині належить Державному центру олімпійської підготовки з цього виду спорту, надходять обнадійливі новини. І справа навіть не в тому, що меценати впорядкували територію поблизу адміністративного корпусу. З допомогою керівника бази, президента обласної федерації Віктора Щура та його ділового партнера, колишнього завідувача відділу обласного сільського товариства «Колос» Олександра Степанюка вдалося стати свідком початку докорінної реконструкції стрільбища.

Згідно з міжнародними безпековими вимогами, вже тоді наростили захисні вали до необхідних стандартів. Будівельна техніка працювала над вирівнюванням території, а робітники — над заливкою фундаменту для встановлення вогневих рубежів. І це ще не всі зміни. Принциповим стало рішення Тернопільської обласної ради про утворення своєї комунальної установи — Тернопільської ОДЮСШ із біатлону. А й справді, в заснованої п’ять років тому Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту біатлон чомусь був не на пріоритетних ролях.

Очолив новостворений навчальний спортивний заклад, до речі, вже згаданий Олександр Степанюк. У розмові з новоспеченим керівником удалося з’ясувати, що реконструкція стрільбища триває. Вже встановлено 21 вогневу установку фінського виробництва, заасфальтовано вогневий рубіж. У перспективі — спорудження трибун. Із початком нового року Тернопільська ОДЮСШ із біатлону розпочне свою повноцінну діяльність.

Залишається хіба побажати плідної праці з підготовки юних спортсменів. І, звісно, сніжних зим, які нині настають усе рідше й рідше.

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