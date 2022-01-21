Час братися до праці

Ось і у футболістів тернопільської «Ниви» підійшли до завершення тривалі зимові канікули. Вже наступного вівторка, 25 січня, підопічні Андрія Купцова розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги.

Тренерський штаб команд запланував чотири етапи підготовки, останній з яких завершиться 13 березня, за тиждень до відновлення регулярного турніру. Відомі вже також імена деяких суперників, з якими зелено-жовті поміряються силами в підготовчий період.

Скажімо перший спаринг наші земляки проведуть у суботу, 29 січня, з львівським «Рухом» на полі академії клубу прем’єр-ліги. У четвер, 3 лютого, зустрінуться із чинним чемпіоном Тернопільщини, великогаївським «Агроном». На середу, 9 лютого, запланована товариська гра з одним із лідерів групи «А» другої ліги, черкаським «ЛНЗ». У суботу, 12 лютого, зустріч з молодіжним складом ФК «Львів». А наступні два поєдинки «Нива» проведе з колективами першої ліги. У середу, 16 лютого, зіграє з «Прикарпаттям» з Івано-Франківська, за тиждень, 23 лютого, з луцькою «Волинню».

Усі ці спаринги, за повідомленням офіційного сайту ФК «Нива», ймовірно, відбудуться за межами нашого міста. А розпочнуть футболісти, як і зазвичай, із традиційного медичного огляду.

Що ж стосується кадрових змін у колективі, то «гарячих», так би мовити, новин немає. Залишили команду ветерани Андрій Скакун та Ігор Семенина. А найкращий бомбардир Сергій Кисленко, щиро подякувавши партнерам за співпрацю, продовжить кар’єру в житомирському «Поліссі».

Фото із сайту ФК «Нива»