Кінець — справі вінець!

І на завершення чемпіонату світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору, який відбувся у норвезькому Ліллехаммері, знову заявив про себе на повний голос вихованець тернопільського регіонального центру «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тарас Радь. До завойованих раніше «бронзи» і «срібла» в біатлоні параолімпійський чемпіон, майстер спорту міжнародного класу додав ще й титул чемпіона в лижних перегонах.

Завершального дня перегонів разом із партнерами по команді Людмилою Ляшенко і Павлом Балем першими дісталися фінішу в лижній змішаній естафеті чотири по 2,5 кілометра. Тобто в активі нашого земляка — повний комплект нагород.

Нагадаємо, що Тарас Радь займається під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака. А в медальному заліку на вже згаданому чемпіонаті світу збірна України посіла друге місце, завоювавши шість золотих медалей. У Ліллехаммері, крім «золота» в естафеті, Тарас виборов також «срібло» в біатлоні на середній дистанції десять кілометрів і «бронзу» в біатлон-спринті на шість кілометрів.

Фото із соціальних мереж