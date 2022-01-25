Роман САВКА: «Нововведення, які стосуються акцизного податку»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальник управління контролю за підакцизними товарами Роман Савка поспілкувався онлайн з усіма охочими про нововведення, які стосуються акцизного податку.

— На скільки, порівнюючи з минулим роком, подорожчало спиртне?

— Із першого січня цього року набрав чинності Закон України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким збільшено з першого січня 2022 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, інші спиртові дистиляти та алкогольні напої.

Зокрема, якщо раніше за один літр 100-відсоткового спирту етилового не денатурованого ставка акцизного податку становила 126,96 гривні, то тепер — 133,31 гривні. Зросла ставка і за алкогольні напої з додаванням або без додавання етилового спирту — зі 126,96 до 133,31 гривні. Ставка акцизного податку за пиво із солоду тепер становить 59,82 замість 2,78 гривні. Зросла також ставка за вина ігристі та вина газовані — з 11,65 до 12,23 гривні; за вина та інші зброджені напої без додавання етилового спирту — з 8,02 до 8,42 гривні; за сидр і перрі (без додавання спирту) — з 1,06 до 1,11 гривні за один літр.

Проте варто врахувати, що зміни до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої набирають чинності з першого числа третього місяця. Тобто з першого березня 2022 року.

— Які зміни в адмініструванні акцизного податку з тютюну у 2022 році?

— Змінено порядок сплати до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Платником стає виробник або імпортер тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а не продавець.

Зміни щодо акцизного податку до місцевих бюджетів з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, набирають чинності з першого січня 2022 року, але не раніше дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

— В який термін із дня внесення змін щодо відомостей, зазначених у виданій ліцензії, суб’єкт господарювання повинен звернутися до податкового органу?

— Статтю 15 Закону України за номером 481 доповнено новою частиною, згідно з якою ліцензії на всі види діяльності видаються за умови обов’язкової реєстрації об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Згідно з вимогами пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

— Які зміни відбулися у процедурі призупинення ліцензій?

— Призупинення ліцензії, маю на увазі, — тимчасове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу ліцензії виключено. При несплаті чергового платежу за ліцензію податковий орган приймає рішення про анулювання ліцензії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області