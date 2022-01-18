Відеоконкурс для всіх охочих

Минулого понеділка розпочався і 17 лютого цього року завершиться обласний відеоконкурс «Не лінуйся! Рухайся! До участі в ньому запрошуються всі охочі.

Надіслані на конкурс відеоролики мають відображати активний спосіб життя всіх верств населення на свіжому повітрі. Відеоролики потрібно надсилати на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на Фейсбук сторінку Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/.

Усі ролики, які надсилаються на відеоконкурс, мають бути авторськими, участь може взяти лише один відеоролик одного автора.

Роботи мають бути представлені у цифровому форматі (формат MP4) тривалістю 61—120 секунд. Назва відеороботи повинна містити ім’я, прізвище автора, місце проживання, контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагород на Укрпошті.

Переможця і призерів за умовами проведення відеоконкурсу визначає журі, не враховуючи лайки. Також за результатами голосування на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all) визначатимуться п’ятнадцять найпопулярніших відео, автори яких будуть нагороджені, а учасники відзначені. Для того, аби проголосувати, потрібно поставити вподобання (лайк) під постом з відеороботою.

Результати відеоконкурсу будуть розміщені в соціальній мережі Фейсбук на сторінці «Спорту для всіх». Переможець і призери обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся!» під час карантину будуть відзначені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом центру, автори та учасники перших п’ятнадцяти найпопулярніших відео будуть нагороджені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА та від партнерів відеоконкурсу.

Довідки за телефоном (068)054-52-25

Фото організаторів