Вирій для елітних колективів

Залишилися позаду Різдвяні свята, позавчора минуло і Водохреще. А це означає, що елітні колективи вітчизняного футболу вже на повну силу розпочали підготовку до весняної частини сезону 2021—2022 років.

День-другий після виходу з відпустки вони, щоправда, витратили на медичний огляд. Але на цьому послаблення і завершилися. Нині вже всі практично відлетіли у своєрідний закордонний футбольний вирій, де і готуватимуться до відновлення наприкінці лютого чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги.

Змін у командах за цей трохи більше, ніж місяць, що минув з часу проведення поєдинків вісімнадцятого туру, як прихильники гри мільйонів добре поінформовані, досить-таки багато. Від приходу до керма двох з аутсайдерів нових головних тренерів (Роман Григорчук після тривалої перерви повернувся до одеського «Чорноморця», а «Минай» із Закарпаття довірили рятувати Володимирові Шарану) до суттєвих пертрубацій у складах.

Донецький «Шахтар», скажімо, підсилився ще двома талановитими бразильцями. Доволі досвідченого вже Давида Нереса переманили аж із самого «Аякса». А захисника Вінісіуса Тобіаса ще торік улітку відшукали в «Інтернасьоналі», проявивши терплячість до лютого цього року, коли молодому гравцеві виповниться вісімнадцять. Талановитий виконавець, з усього видно, покликаний замінити свого співвітчизника Додо, до якого виявляють інтерес доволі авторитетні закордонні клуби. Варіант із нашим співвітчизником, чемпіоном світу з молодіжної збірної Олександра Петракова Юхимом Коноплею навряд чи розглядається. Для нього готують хіба виступи в якомусь із закордонних клубів чи оренду у вітчизняних.

Така увага автора цих рядків до гірників передусім пояснюється тим, що їхні головні конкуренти з київського «Динамо» гучних придбань у міжсезоння так і не здійснили. На згадку спадає хіба продаж кількох своїх молодих виконавців до тієї ж «Зорі». Причому зі збереженням половини прав на них. Тож в ігровому ансамблі Мірчі Луческу грізних нападників як не було, так і не з’явилося. Тому цілком прогнозовано, що у вже згаданому вісімнадцятому турі кияни дозволили гірникам вирватися на два кроки вперед, не зумівши на своєму полі здолати ту ж луганську «Зорю» — 1:1.

Зате за підсиленням в інших командах уболівальники спостерігатимуть із цікавістю. Відчутно, якщо брати до уваги імена гравців, посилилася «Олександрія». Той же «Чорноморець» із новими власниками вже встиг поповнитися кількома легіонерами. Та і «Дніпро-1», який закріпився на третьому місці, нині доволі грізний опонент для більшості команд прем’єр-ліги. Не варто, звісно, забувати і про «Зорю» з полтавською «Ворсклою». І наставники в цих колективах амбіційні, і склади зіграні. Цікаво буде спостерігати і за виступами ще одного форварда Андрія Тотовицького. Його не влаштував стан справ у чернігівській «Десні». Тож відтепер спробує свої сили в ковалівському «Колосі».

Зрештою, місяць, що залишився до відновлення чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги, мине швидко. Тож знову поринемо в улюблену всіма нами гру.

Поєдинки дев’ятнадцятого туру відбудуться з 25 по 28 лютого. У суботу, 26 лютого, спочатку динамівці на своєму полі поміряються силами з «Інгульцем», а відразу після цього матчу «Шахтар» на виїзді зіграє з харківським «Металістом-1925».

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