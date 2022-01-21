За два тижні до Олімпіади

Услід за першою бронзовою медаллю, здобутою в цьому сезоні вітчизняними біатлоністами Дарією Блашко та Артемом Тищенком під час одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі, українцям підкорилося і місце в десятці найкращих в індивідуальних дисциплінах. У чоловічій спринтерській гонці у знову ж таки німецькому Рупольдингу зумів відзначитися наш земляк Дмитро Підручний.

Його досягнення, чесно кажучи, приємно здивувало на тлі аналогічних жіночих спринтерських перегонів, якими цей етап і відкрився. Під час них до залікової зони змогла пробитися лишень Юлія Джима зі скромною 37-ю позицією. А тут відразу сьоме місце, яке Дмитро виборов навіть з одним промахом у стрільбі стоячи. Не будь цієї однієї невдачі, Підручному цілком було би до снаги посперечатися за місце на п’єдесталі пошани. Адже від переможця, французького біатлоніста Кантена Фійона Має, який нині доволі впевнено очолює світовий залік, відстав лише на 47 секунд.

Утім, припущення в біатлоні до уваги не беруться. І вже під час гонки переслідування, якою етап у Рупольдингу завершувався, Дмитро Підручний і близько не зміг скласти конкуренцію лідерам. По два промахи на трьох із чотирьох вогневих рубежів дозволили сперечатися хіба за останнє (сорокове) залікове місце.

Зрештою, навіть на слово докору наш земляк і близько не заслужив. Адже, окрім сьомої позиції в спринті, відчутно допоміг і нашій естафетній команді реально сперечатися за місце на п’єдесталі. Інша справа, що чоловічий квартет співвітчизників, навіть за присутності ще одного ветерана Артема Прими і прогресу його товаришів Богдана Цимбала та Антона Дудченка, до боротьби за медалі поки що не готовий. Тож підсумкова шоста позиція, мабуть, об’єктивно відображає рівень майстерності українців. Після переможців із збірної Росії фінішували через одну хвилину і 45 секунд.

Учора, до речі, розпочався сьомий етап Кубка світу в італійському Антхольці — завершальний перед головними стартами чотириріччя, зимовою Олімпіадою в Пекіні. На індивідуальну гонку, яким він відкривався, наші наставники Дмитра Підручного не заявили. Знаючи, вочевидь, його нелюбов саме до цієї дисципліни. Учора всі ми з вами могли вболівати за Богдана Цимбала, Артема Приму, Антона Дудченка, Тараса Лесюка та Артема Тищенка.

Щодо нашої жіночої команди, то її капітана, ще одну нашу землячку Олену Білосюк (Підгрушну) в Рупольдингу ми так і не побачили. Можемо хіба сподіватися, що тренери, довіривши їй однією з перших місце в складі олімпійської збірної, знають, що роблять. Ветерану, мабуть, потрібен перепочинок, після якого зможе суттєво допомогти жіночій естафетній збірній.

А допомога ця, без сумніву, вкрай необхідна. Адже в Рупольдингу жіноча збірна вище дев’ятої позиції піднятися не змогла. Хоча Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина так само використали лише шість запасних патронів, від переможців відстали відчутно — майже на три хвилини.

Іще одна новина, яка потішить вітчизняних прихильників біатлону, стосується юніорського чемпіонату Європи, який позавчора розпочався у словенській Поклюці. У дебютній індивідуальній гонці відзначився наш земляк Віталій Мандзин. Із двома промахами на чотирьох вогневих рубежах зумів фінішувати дев’ятим. Учора на нього очікувало ще одне серйозне випробування — одиночна змішана естафета, яку долав у дуеті з львів’янкою Юлією Городною. Саме вона також стала найкращою в індивідуальній гонці юніорок, посівши шістнадцяте місце.

Фото із сайту федерації.