Більше поразок, аніж виграшів

Готуючись до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, гравці тернопільської «Ниви», як і зазвичай, поєднують навчально-тренувальні збори з товариськими іграми. В останніх підопічні Андрія Купцова частіше залишають поле переможеними.

Усе почалося після дебютної поразки з мінімальним рахунком 0:1 від львівського «Руху». Там же у Винниках під Львовом жовто-зелені вже з рахунком 0:3 поступилися одному з лідерів другої ліги — черкаському «ЛНЗ».

Щоправда, вже на першій хвилині поєдинку, як відзначили на офіційному сайті клубу, наші земляки мали чудову нагоду вийти вперед. Утім Андрієві Різнику не вистачило влучності. Натомість молодші за рангом уже до дев’ятої хвилини відповіли двома результативними ударами. Спочатку зуміли переграти Віталія Жупанського після виходу один на один. А невдовзі їм залишилося не схибити після удару в порожні ворота.

Невдовзі ж після відпочинку гравці «Ниви» пропустили і втретє. Після флангового навісу один із потенційний новачків «ЛНЗ» ударом головою засмутив уже головного стража воріт Максима Механіва. Наші земляки, звісно, теж мали нагоди відзначитися. Однак удари Богдана Козака та Олександра Кобелі зміг парирувати воротар суперників.

Після згаданого матчу футболісти «Ниви» залишилися у Винниках, де проводять основну підготовчу частину другого навчально-тренувального збору. Ще один товариський поєдинок наші земляки провели у суботу, 12 лютого. Помірялися силами з молодіжним складом ФК «Львів». Цього разу впевнено здолали конкурентів — 5:0.

Натомість четвертий контрольний поєдинок, проведений позавчора в Івано-Франківську з місцевим «Прикарпаттям», завершився мінімальною поразкою «Ниви» — 1:2. За збігом обставин, як повідомили на офіційному сайті футбольного клубу, два голи у ворота тернопільців провели ті ж гравці, що відзначилися у матчі першого кола першої ліги між цими командами — Василь Цюцюра і Роман Барчук.

Спершу капітан господарів Василь Цюцюра реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив. У межах штрафного майданчика його на 31-й хвилині не за правилами зупинив Тарас Мороз. А перед свистком на перерву перевагу господарів подвоїв Роман Барчук, який скористався серією помилок опонентів і з близької відстані «розстріляв» ворота Віталія Жупанського.

Однак ще до перерви «Ниві» вдалося забити один гол у відповідь. Відзначився Руслан Дедух, якому асистував один із потенційних новачків.

У другому таймі гравці голів не забивали. Натомість наставники обох команд зробили чималу кількість замін. Після них ближчими до успіху були наші земляки. Проте фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Прикарпаття».

Далі на підопічних Андрія Купцова очікують теоретичні заняття і повноцінні тренування на полі. Підготовка триває. Скажімо, сьогодні «Нива» проведе ще один спаринг. Цього разу з одним з аматорських колективів Львівщини — «Феніксом» із села Підмонастир.

Фото із сайту ФК «Нива»