І на вітчизняній арені успіхи, і на внутрішній

Поки найкращі вітчизняні біатлоністи готуються до перших стартів на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, їхні молодші товариші сповнені бажання якнайкраще себе зарекомендувати на всеукраїнських чи місцевих змаганнях. І, звісно, всі переживають за ту ж Олену Білосюк, яку днями не оминув підступний коронавірус.

Тернопільські стріляючі лижники, до речі, нещодавно повернулися з Львівщини, де на навчально-спортивній базі «Тисовець» поблизу Сколе вихованці новоствореної ОДЮСШ із біатлону та обласної ШВСМ змагалися за нагороди юніорського чемпіонату України. І вже спринтерські перегони порадували прихильників наших земляків. Лідер цієї вікової групи Віталій Мандзин здобув упевнену перемогу, майже на півтори хвилини випередивши найближчого із переслідувачів. Навіть попри те, що допустив на один промах більше за нього, по разу промахнувшись на кожному з двох вогневих рубежів.

Приємним додатком до чемпіонського титулу, звісно, стало для Віталія виконання нормативу майстра спорту. Потреби щось доводити конкурентам у гонці переслідування, без сумніву, вже не було. Зате були сповнені бажання виступити якнайкраще інші тернопільські біатлоністи, які в спринті до п’єдесталу пошани не добралися, хоча місцями в чільній десятці відзначилися Олександра Усенко, Тетяна Тарасюк і Давид Драбик.

І двом із них вистачило майстерності досягти бажаного. Третіми у переслідуванні фінішували Давид Драбик та Олександра Усенко. Непогані шанси, на думку тренера Назарія Бурика, мали тернопільські біатлоністи і в естафетах. Але що ж удієш, коли найпопулярніший в Україні зимовий вид спорту надто непередбачуваний. Наші юніори, скажімо, ще до середини завершального четвертого етапу впевнено лідирували. Після того, як один за одним подолали свої етапи Віталій Мандзин, Назарій Парадовський і Михайло Павлюк. Та все зіпсувала завершальна стрільба того ж Давида Драбика. Навіть із запасними патронами не уникнув чотирьох штрафних кіл. Трійка лідерів чимдуж помчала за нагородами, а збірній Тернопільщини довелося втішатися підсумковою четвертою позицією.

Не добігла, так би мовити, до п’єдесталу і четвірка дівчат. Квартет у складі сестер Ірини і Тетяни Тарасюк, Іванни Драбик та Олександри Усенко фінішував на п’ятому місці. Втім, за підсумками напруженої командної суперечки збірна Тернопільщини змогла-таки піднятися на третє місце. З чим, без сумніву, всі тернопільські прихильники біатлону її щиро вітають.

Тим часом новостворена Тернопільська ОДЮСШ з біатлону наприкінці минулого тижня провела другий етап кубка навчального спортивного закладу з лижних перегонів. Випереджаючи запитання стосовно того, чому спеціалізована ОДЮСШ проводить змагання лижників, виконувач обов’язків директора Олександр Степанюк роз’яснив, що для того, аби отримати дозвіл на використання спортивної зброї, необхідне благословення Міністерства молоді та спорту України. Так само, як обов’язковою є й участь щонайменше у двох національних змаганнях з біатлону. Як це передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Тому спортсмени поки що беруть участь у змаганнях лижників, у той час, як найсильніші з орендованою зброєю виборюють право мати власну в новоствореній спеціалізованій ОДЮСШ.

Щодо переможців згаданих стартів, то у своїх вікових групах на різних дистанціях першими дісталися фінішу Ростислав Бучковський, Богдана Походалова, Костянтин Марценюк, Ольга Процик, Максим Ткачик, Аліна Бауер, Віктор Кость, Маріанна Крамар. Другими стали Євген Крамар, Софія Шпікула, Тарас Тарасюк, Анна Чикірда, Михайло Крамар, Олена Доценко, Матвій Мигаль, Катерина Маценко. Третіми — Андрій Ліснічук, Юлія Пришляк, Владислав Кухарук, Ірина Гуцуляк, Роман Грицай, Діана Гураль, Іван Легкий та Анастасія Доценко.

Фото навчального спортивного закладу