Коли переможець має бути визначений

І прихильники гри мільйонів дочекалися напружених баталій на міжнародній кубковій європейській арені. Минулих вівторка-середи відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Спочатку французький «Парі Сен-Жермен» вже у компенсований арбітром до другого тайму час зумів таки здолати опір іспанського «Реалу» завдяки влучному удару Кілліана Мбаппе — 1:0. А португальський «Спортинг» на своєму полі нічого не зміг протиставити англійському «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка — 0:5.

Натомість після завершення позавчорашніх зустрічей італійський «Інтер» залишав арену з похиленою головою — 0:2 на своєму полі після поєдинку з англійським «Ліверпулем». А ось австрійський «Зальцбург» і мюнхенська «Баварія» з Німеччини сильнішого не виявили — 1:1. Хто буде сильнішим у цих протистояннях, дізнаємося згодом. Після повторних зустрічей.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться і наступного тижня.

Фото з вільних джерел