Не лінувалися — рухалися!

Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підбив підсумки свого чергового відеоконкурсу. Творчі баталії під назвою «Не лінуйся! Рухайся!» тривали місяць — із 17 січня по 17 лютого цього року.

Організувавши його у рамках соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України» ініціатори поставили собі за мету залучити всі верстви населення до сталої звички ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я, презентувати нові форми організації рухової активності, популяризувати активне дозвілля в зимовий період. Тож усі надіслані відеоролики відображають активний спосіб життя його учасників на свіжому повітрі.

Було надіслано 91 відеоролик, до зйомки яких долучилися більше п’ятисот учасників. За умовами проведення переможця і призерів визначило журі не враховуючи лайків.

Воно і дійшло висновку, що на перемогу заслуговує Антоніна Чухрій із Заліщиків. Друге місце дісталося Владиславові Герилу з Борщівського центру дитячо-юнацької творчості, а третє — Любомирові Бонку з Великих Дедеркал однойменної ТГ. Лауреатів нагородять медалями, відзнаками і сувенірною атрибутикою з логотипом «Спорту для всіх».

А після голосування на сторінці центру у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all) визначилися п’ятнадцять найпопулярніших відео, автори яких також будуть нагороджені. Відзначать так само й учасників, які взяли в них участь.

Тож вітання приймають:

Арсен МИЩИШИН — восьмикласник Городищенської ЗОШ Козівської ТГ;

п’ятикласники Борсуківської ЗОШ однойменної ТГ;

вихованці групи продовженого дня — учні 1—4 класів Борсуківської ЗОШ;

Андрій СОВА — учень ЗОШ І—ІІ ступенів із Прошової Великогаївської ТГ;

Олена ЦИБУЛЬСЬКА з Кременця;

Каміла ДУТКЕВИЧ — першокласниця Сороківської гімназії Хоростківської ТГ;

учні 11 класу Залісецької ЗОШ І—ІІІ ступенів імені Андрія Чабана Вишнівецької ТГ;

учні Бережанського ліцею імені Б. Лепкого;

Валерія ГОЦ — п’ятикласниця Цеценівського НВК Шумської ТГ;

зразковий ансамбль танцю «РОЗМАРІЯ» Бережанського ліцею імені Б. Лепкого;

Денис ЗОРІН з Острова Великоберезовицької ТГ;

Марія Щербата з Бережан;

П’ятикласники Цеценівського НВК Шумської ТГ.

восьмикласники Малоходачківського ЗЗСО Великобірківської ТГ

Роман ЯЦЮК, на відео якого — учні і викладачі Шкроботівського НВК Великодедеркальської ТГ.

Автори та учасники п’ятнадцяти найпопулярніших відео також будуть відзначені відзнаками і сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото організаторів