Щедрий ужинок зі шведського Естерсунда

У шведському Естерсунді наприкінці січня — на початку лютого проходив етап Кубка світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Паралімпійська збірна України, до складу якої входив і студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь, і цього разу завоювала щедрий ужинок нагород.

Зокрема, наш земляк, яким опікується заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, виступаючи в класі LW 10—12 (сидячі), передостаннього змагального дня порадував тріумфальним виступом у спринтерській естафеті з біатлону. Переміг разом із партнером по команді Максимом Яровим з Миколаївської області.

Завершальний вид програми — індивідуальні перегони з біатлону на дванадцять кілометрів — склалися не менш успішно для нашого земляка. Третє на цьому етапі «золото». До того ж, перед тим Тарасові підкорилося ще й друге місце в біатлонному спринті. А в доробку параолімпійської збірної України напередодні старту на зимовій Параолімпіаді завойовані сім золотих, шість срібних і дві бронзові медалі.

На фото: під час нагородження лауреатів індивідуальних перегонів з біатлону; у центрі — Тарас РАДЬ.

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