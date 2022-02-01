Щедрий ужинок зі шведського Естерсунда

У шведському Естерсунді наприкінці січня — на початку лютого проходив етап Кубка світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Параолімпійська збірна України, до складу якої входив і студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь і цього разу завоювала щедрий ужинок нагород.

Зокрема, наш земляк, яким опікується заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, виступаючи в класі LW 10—12 (сидячі), передостаннього змагального дня порадував тріумфальним виступом у спринтерській естафеті з біатлону. Переміг разом із партнером по команді Максимом Яровим із Миколаївської області.

Перед завершальним видом програми — індивідуальними перегонами з біатлону в доробку збірної України вже були чотири золоті, чотири срібні та одна бронзова медаль. І три з них — на рахунку Тараса Радя, якому підкорилося також «золото» в лижних спринтерських перегонах і «срібло» в біатлонному спринті.

На фото: під час нагородження лауреатів спринтерської естафети з біатлону.

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