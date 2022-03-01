Агресорам не місце у грі мільйонів

УЄФА та ФІФА виступили із спільною заявою щодо агресії росіян проти України. Після перших рішень, прийнятих радою ФІФА та виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, — сказано у ній — ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, будь-то національні збірні чи клубні колективи, відстороняються від участі у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Ці рішення ухвалили сьогодні бюро ради ФІФА та виконавчий комітет УЄФА — найвищі керівні органи обох установ. Футбол тут повністю об’єднаний і повністю солідарний з усіма постраждалими в Україні.

Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні швидко покращиться. Аби футбол знову став вектором єдності та миру між людьми.

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