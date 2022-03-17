На допомогу нашій армії

Аби допомогти українській армії, нападник «Дніпра-1» Артем Довбик продав свою легендарну футболку з Євро-2020. Саме в ній гравець забив переможний гол Швеції, завдяки чому збірна України вийшла до чвертьфіналу.

Футболку продали на аукціоні більш ніж за три тисячі доларів. До призупинення чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги саме Артем Довбик лідирував у перегонах бомбардирів, записавши до свого активу за сімнадцять проведених ігор чотирнадцять забитих м’ячів. А його «Дніпро-1» упевнено посідав третю сходинку турнірної таблиці, випереджаючи луганську «Зорю» на чотири пункти.

Фото із соціальних мереж