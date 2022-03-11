Як вітчизняні засоби масової інформації вже встигли повідомити, після нападу Росії на нашу державу українську футбольну спільноту обурила позиція колишнього гравця збірної Анатолія Тимощука. Колишній капітан і лідер національної команди не те, що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, а й далі працює одним із тренерів у клубі агресора — пітерському «Зеніті».

Відповідну заяву з цього приводу минулої середи, 9 березня, оприлюднив комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу. Розглянувши її, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив такі рішення:

— позбавити Анатолія Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої центром ліцензування УАФ;

— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади з пропозицією позбавити Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

— позбавити Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, володаря кубка та суперкубка України;

— виключити Анатолія Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

— довічно заборонити Анатолієві Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України.

І цим не обмежилося. Мер Луцька Ігор Поліщук розповів про наміри позбавити Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста. Проєкт рішення про це буде винесено на найближче засідання сесії Луцької міської ради.

Тож нічого залишається, як хіба ще раз згадати влучний вислів президента львівського «Руху» Григорія Козловського: «Не так страшні московські воші, як українські гниди».

Фото із соціальних мереж