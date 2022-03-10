Минулого вівторка, восьмого березня, голкіпер мюнхенської «Баварії» Мануель Нойєр уперше після майже місячної перерви через отриману травму вийшов на поле. Як і його партнери по команді Роберт Левандовськи і Томас Мюллер, котрі підміняли ветерана на капітанському містку, Мануель на підтримку нашої країни у війні з Росією вивів команду на поєдинок із пов’язкою в кольорах українського прапора, причому «Баварія» ще й змінила кутові прапорці на жовто-блакитні.

Утім не тільки згаданими фактами підтверджується солідарність цивілізованого світу з українцями. Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія пожертвували один мільйон доларів на допомогу українським дітям. «Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім’ї розлучаються. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі покинути свої будинки. Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйона дітей нині перебувають під загрозою», — написав Девід.

Не залишилася осторонь і португальська «Бенфіка», в якій виступає нападник національної збірної України Роман Яремчук. Цей футбольний клуб відправить в Україну близько ста тонн товарів першої потреби. Збір усього необхідного із третього по тринадцяте березня проходить на домашньому стадіоні орлів.

Займаються акцією президент «Бенфіки» Руй Кошта, керівник генеральної асамблеї клубу Фернандо Сіару, технічний директор Луїзао і виконавчий президент фонду Карлос Мойя.

«Цей процес зовсім не складний, особливо у такій компанії. Як вболівальник і президент «Бенфіки», я більш ніж пишаюся такою діяльністю. Думаю, що можу це стверджувати від імені всіх фанів клубу. Ми можемо зробити свій внесок у такий складний для України час.

Але справедливо буде вести мову не тільки про «Бенфіку» — вся Португалія допомагає. Наша країна завжди готова допомогти. Кількість присутніх волонтерів свідчить про здатність Португалії зробити свій внесок у зменшення шкоди іншим. Наша справа — не тільки спортивна. Вона ще й соціальна. Вдячний волонтерам, які безперервно працюють у добре сформованому ланцюжку», — сказав Кошта.

«Усі коробки підписані трьома мовами — португальською, українською та англійською. Після прибуття на український кордон вантаж у супроводі військових доставлять в українську організацію. Одна вантажівка вже виїхала. Переконані, що буде ще три-чотири. Загальна вага — 100 тонн», — уточнив Мойа.

«Часи, в які живемо, є часами щедрості та солідарності. Солідарна «Бенфіка» потрібна в цей час змін і болю. Треба допомагати тим, хто страждає. Будемо сподіватися, що влучимо в ціль цією акцією. Там, де біль, повинні бути й ми. Слава Україні!» — підсумував Сіару.

Тим часом ФІФА після консультацій з УЄФА та асоціаціями-учасниками так само восьмого березня остаточно виключила збірну Росії з чемпіонату світу 2022 року в Катарі. До фіналу за шляхом «В» автоматично пройшла Польща, яка зустрінеться з переможцем матчу між Швецією і Чехією.

Не забули, звісно, і про збірну України. Після того як Українська асоціація футболу звернулася з проханням перенести запланований на 24 березня матч із Шотландією, для національної дружини знайшли вільне вікно у червні. На той же час, звісно, перенесуть і зустрічі між переможцями протистоянь Шотландії з Україною та Уельсу з Австрією. Фінальний турнір цьогорічного чемпіонату світу, нагадаю, відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.

Наостанок же, як би того не хотілося, змушений згадати і про ложку дьогтю в бочці меду. Позавчора комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу оприлюднив заяву стосовно можливих порушень власне кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної нашої держави Анатолієм Тимощуком.

Рекордсмен національної збірної за кількістю проведених у її складі матчів тривалий час виступав за російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга, а з 2017 року працює тренером у цьому клубі. Із початку військової агресії Росії проти України колишній капітан збірної України, крім того, що не зробив жодної публічної заяви з цього приводу, ще й не припинив співпрацю з клубом агресора.

Порівняйте подібне з позицією тієї ж «Баварії», за яку колись виступав Анатолій Тимощук. Багаторазові чемпіони Німеччини публікують заяви, проводять акції на підтримку України. Тож у багатьох і виникає цілком слушне запитання стосовно того, чи таким своїм свідомим вибором колишній лідер збірної не завдає шкоди іміджу українського футболу, водночас порушуючи принципи вже згаданого кодексу етики та чесної гри УАФ.

Враховуючи все це, комітет і звернувся до КДК УАФ з пропозиціями позбавити Анатолія Тимощука виданої центром ліцензування УАФ тренерської ліцензії, доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади з проханням позбавити його всіх державних нагород і почесних звань, а також усіх титулів переможця і срібного призера чемпіонату України, володаря кубка та суперкубка України. І, нарешті, виключити Анатолія Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд України.

Без сумніву, коли згадані підозри знайдуть своє підтвердження, тоді залишиться хіба услід за президентом львівського «Руху» Григорієм Козловським зробити висновок: «Не так страшні московські воші, як українські гниди». Чи не занадто категорично? Згадайте про вбитих українців, наші зруйновані міста і села!

Фото із соціальних мереж