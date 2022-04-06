Брехнею світ обійдеш, та назад не вернешся

Капітан збірної України Дмитро Підручний назвав брехнею слова президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака про те, що натуралізовані біатлоністки з росії покинули Україну ще до початку війни. Наш земляк висловився про це в Інстаграмі:

«Володимире Михайловичу, серйозно?! І знову брехня! Цього разу — остання».

Річ у тім, що керівника федерації найбільш популярного в нашій країні зимового виду спорту вже не вперше, так би мовити, впіймали за руку. Ніде правди діти. Чоловік більше переживає за другосортних атлеток із раші, ніж за своїх перспективних стріляючих лижниць. Про це і Христина Дмитренко написала:

«Поправочка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися на Кубок IBU, і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Те відчуття, коли за натуралізованих переживають більше, ніж за своїх.

Звертання до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норах, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас, зрозуміло, прийме назад, але ось більшість біатлонної сім’ї проти вашої присутності.

Тих, хто підтримував упродовж війни, це не стосується. Ми все бачимо. Деякі торти печуть та проходять курси кулінарії, а хтось у казармах службу несе». Мова, без сумніву, про Анастасію Меркушину, яка нині служить у прикордонних військах, чи про вже згаданого нацгвардійця Дмитра Підручного.

Натомість, як зауважили самі вітчизняні біатлоністи, казати неправду президенту федерації Володимирові Бринзаку доводиться саме в ті моменти, коли ситуація так чи інакше торкається росії. Російсько-українська війна, як відомо, триває вже дев’ятий рік. Проте повномасштабне вторгнення окупантів на територію України розпочалося півтора місяця тому. Після цього багато вболівальників та журналістів зацікавилися долею спортсменок, які проміняли російське громадянство на український паспорт.

Бринзак в інтерв’ю «Суспільному» не забарився заявити, що деякі натуралізовані росіянки (Катерина Бех, Оксана Москаленко, Дар’я Сидорова) 24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення, перебували на малій батьківщині і тому там «застрягли». Саме його слова і спростувала Христина Дмитренко.

Згадавши про курси кулінарії, Христина, до речі, мала на увазі вчинок Катерини Бех, яка не тільки зустрічається з російським біатлоністом-військовослужбовцем Саїдом Халілі, а й вирішила у розпал війни навчитися пекти торти. І не де-небудь, а в столиці мордору — москві.

Тож очевидно, що після перемоги України у війні за незалежність на вітчизняний біатлон неминуче очікують кардинальні зміни. Більшість натуралізованих росіянок потрібно позбавити українського громадянства і вимагати для них максимального карантину.

Федерація ж біатлону України, сподіватимемося, незабаром отримає нового президента. Провальний олімпійський сезон засвідчив, що зміни просто необхідні. Нинішній «режим» лише заважає перспективним молодим українцям, запрошуючи другосортних росіян. Але це буде вже після війни. Нині усім конче необхідно об’єднатися заради найголовнішої та найважливішої перемоги.

Наостанок же не можна не згадати й про те, що Дмитро Підручний не залишився осторонь і після слів колишнього французького біатлоніста Сімона Фуркада, який засудив відсторонення від будь-яких змагань колишніх своїх російських та білоруських колег. Без зайвої дипломатії послав їх… навздогін за російським військовим кораблем. І, звісно, не залишився наодинці. Серед тих, хто підтримав його найпершими, олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгоф.

На фото: боєць Національної гвардії України Дмитро ПІДРУЧНИЙ.

Фото із соціальних мереж