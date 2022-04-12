Холод і дощ — не завада

Прохолодна і дощова погода не завадила проведенню минулої суботи у Доброводівській загальноосвітній школі на Збаражчині олімпійського уроку. Ініціаторами його проведення стали ветерани біатлону Андрій Цвях і Роман Рудник.

Разом з юними підопічними заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Ігоря Починка участь у ньому взяли і місцеві школярі. Всі разом спочатку продемонстрували обізнаність з історією сучасного олімпійського руху. А пізніше — рівень підготовленості у спринткросі і стрільбі.

У суперечці старших юнаків не було рівних Костянтинові Марценюку. За ним фінішували Назарій Боднар і Віталій Колодій. Натомість баталії молодших принесли успіх Юрієві Цвяху, який упевнено випередив Олександра Колодія і Максима Мигаля.

Не менш цікавими виявилися і баталії дівчат. Скажімо, у кросі дві чільні позиції поділили між собою Вікторія Цвях і Катерина Маценко, випередивши Христину Вітик. А після завершення суперечки старших дівчат місцеві прихильники найпопулярнішого в нашій державі зимового виду спорту палко вітали успіх місцевих спортсменок Ірини Гап і Наталі Будоли, які поступилися тільки переможниці Ірині Гуцуляк.

переможцям і призерам дісталися призи від місцевого осередку НОК України у Тернопільській області.

На фото: абсолютний переможець змагань Костянтин МАРЦЕНЮК під час цьогорічних лютневих стартів на навчально-спортивній базі «Тисовець» поблизу Сколе на Львівщині.

Фото із соціальних мереж