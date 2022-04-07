…І далі віримо у своїх улюбленців

Хоча три учасники фінального турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року ще не відомі, у столиці Катару Досі відбулося жеребкування вирішальної стадії цьогорічного мундіалю. Визначилися вісім квартетів збірних, які наприкінці року розпочнуть боротьбу за почесний трофей із групової стадії.

Збірній же України, як прихильники гри мільйонів, без сумніву, поінформовані, для того, аби потрапити до когорти найсильніших, ще необхідно буде постаратися здолати в стикових поєдинках двох суперників із Великої Британії. Спочатку підопічним Олександра Петракова доведеться у виїзному матчі довести свою перевагу над збірною Шотландії. А в разі успіху — так само у гостях обіграти збірну Уельсу.

Завдання, погодьтеся, не з простих. Особливо враховуючи ту обставину, що українські футболісти через війну з росією позбавлені елементарних умов для підготовки до вирішальних зустрічей. Зрештою, на те ми і вболівальники, аби до останньої миті вірити в своїх улюбленців.

У зв’язку з цим не можна не віддати належне і вболівальникам суперників збірної України. Скажімо, в Шотландії стартувала кампанія за те, щоб у фіналі мундіалю виступили 33 команди. Її ініціатором став колишній шотландський міністр Генрі Макліш, запропонувавши надати українцям додаткову пряму путівку. Останнього підтримав також голова асоціації вболівальників Шотландії Енді Сміт.

«Ми повинні дати Україні «золотий квиток» на мундіаль, — заявив той. — Це буде справедливо. Зрозуміло, що виникнуть деякі незручності, особливо для команд, які потраплять до групи з п’ятьма збірними. Але це буде можливість проявити підтримку Україні та єдність із нею».

Утім один із лідерів збірної України Андрій Ярмоленко таку пропозицію не схвалив. Переконаний, що все має вирішуватися на футбольному полі. Водночас звернувся із закликом до світової футбольної громадськості із проханням допомогти співвітчизникам зупинити цю війну, передусім закривши небо.

І наостанок про те, якими виявилися підсумки жеребкування фінальної стадії цьогорічного чемпіонату світу:

група А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди;

група В: Англія, Іран, США, Уельс/Шотландія/, Україна;

група С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;

група D: Франція, Перу /Австралія/, ОАЕ, Данія, Туніс;

група Е: Іспанія, Коста-Рика/Нова Зеландія, Німеччина, Японія;

група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;

група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;

група Н: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.

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