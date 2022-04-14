Михайло ЯЦИНА: «Нові правила оподаткування під час війни»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Керівник податкового відомства Михайло Яцина поспілкувався з усіма охочими про ведення бізнесу в умовах війни.

— Нині бізнес і держава, як ніколи, потребують взаємної підтримки, — сказав перед початком Михайло Васильович. — Усі ми повинні працювати по-максимуму. Адже діючий бізнес повинен стати фінансовою основою держави, забезпечивши їй належний економічний тил.

Від початку війни у нашій державі прийнято ряд змін податкового законодавства для стимулювання економіки в особливий період.

А ось і перше запитання:

— Працюю на спрощеній системі оподаткування третьої групи. Як і коли можу скористатися двовідсотковою ставкою?

— Із першого квітня цього року і до припинення або скасування воєнного стану на території України для платників єдиного податку третьої групи передбачено особливості оподаткування із застосуванням ставки два відсотки.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою два відсотки доходу суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. За вибором — у паперовій формі або засобами електронного зв’язку.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви — десять днів із дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Для діючих суб’єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку два відсотки доходу, змінено граничні терміни для подання заяви.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки:

— із першого квітня 2022 року — у разі подання заяви до цієї дати;

— із наступного робочого дня після подання заяви у разі її подання, починаючи з першого квітня 2022 року.

— Чи проводяться сьогодні податкові перевірки?

— Щодо податкових перевірок, то на період воєнного стану вони не розпочинаються, а розпочаті зупиняються. Проте це правило не стосується таких перевірок:

— камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування;

— фактичних перевірок (за місцем провадження господарської діяльності). Перелік підстав для проведення фактичних перевірок розширено. А саме — тепер підставою може бути, зокрема, й дані про порушення законодавства щодо забезпечення можливості проведення розрахунків банківською карткою.

— На який період скасовано плату за землю?

— На період із першого березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російськими військами. Зауважу, що перелік таких територій визначатиме Кабінет міністрів України.

— Які податкові пільги для благодійників?

— Ті, хто перераховував пожертвування ЗСУ, можуть врахувати ці кошти до податкової знижки, що не перевищує 16 відсотків загального річного оподатковуваного доходу.

Фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність (окрім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), мають право зарахувати такі пожертвування до складу витрат за звітний період.

Окрім цього, на час воєнного стану неприбутковим організаціям дозволяється передавати майно, надавати послуги та використовувати доходи для оборони держави. Навіть якщо така діяльність не передбачена установчими документами цих організацій.

— Приватний підприємець із Харкова турбує. Можливості відновити роботу нема. Звітність за перший квартал не подана. Чи є відтермінування щодо звітів?

— Так, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

— Чи залишається право у платника ПДВ, що обрав єдиний податок за ставкою 2 відсотки, складати ПН/РК?

— Платники ПДВ позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування до них за операціями, що здійснені в період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою два відсотки доходу.

— Потрібне підтвердження відсутності можливості подання декларації та сплати ПДВ?

— Нормами Податкового кодексу України не передбачено надання контрольному органу будь-яких підтверджень щодо неможливості подання податкової декларації з ПДВ та сплати податку до бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області