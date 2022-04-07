Переможці склали повноваження?

Минулих вівторка-середи відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Після їх завершення дехто з уболівальників гри мільйонів поспішив зробити висновок, що принаймні троє з октету найсильніших клубних футбольних команд Старого світу практично гарантували собі продовження боротьби у півфіналі.

А й справді, навіть після мінімальної домашньої перемоги англійського «Манчестер Сіті» над іспанським «Атлетико» з рахунком 1:0 якось важко уявити, що одні з лідерів іспанської примери, нехай навіть і на власному полі, щось зможуть протиставити потужній ігровій «машині» Хосепа Гвардіоли. В якій, до речі, одному з лідерів збірної України Олександрові Зінченку знову знайшлося місце хіба на лаві запасних.

Солістом же, як і зазвичай, виступив зовні схожий на українця бельгієць Кевін де Брюйне. Ще один, без усіляких сумнівів, гравець, котрий, як і німець Роберт Левандовський, не має у власній скарбничці нагород «Золотого м’яча» тільки через те, що і йому довелося виступати в епоху португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Мессі. Зрештою, ще не пізно, адже кар’єра португальця (так само, як і Мессі) неминуче наближається до завершення.

Тим часом в іншому вівторковому поєдинку теж мали нагоду вболівати ще за одного з лідерів збірної України Романа Яремчука. Тут, так би мовити, порадуватися за земляка не довелося. Португальська «Бенфіка», кольори якої він захищає, вдома була доволі відчутно бита англійським «Ліверпулем» — 1:3. На поле Роман вийшов під завісу зустрічі, коли підопічні Юргена Клоппа, які ведуть із «Манчестер Сіті» боротьбу за чемпіонський титул, практично вже усе вирішили.

А ось несподіваним можна вважати підсумок середового матчу в Іспанії, де «Вільярреал», який один із чвертьфіналістів Ліги чемпіонів цього сезону не веде боротьбу за нагороди національної першості, зумів удома обіграти мюнхенську «Баварію» — 1:0. Причому наставник гостей Юліан Нагельсман визнав невдачу цілком закономірною. Не забувши, втім, згадати, що в його підопічних за тиждень буде нагода реваншуватися.

Нарешті, колишній клуб Романа Абрамовича «Челсі», який, нагадаю, поки що є чинним переможцем Ліги чемпіонів, удома нічого не зміг протиставити іспанському «Реалу» з Мадрида — 1:3. Здобути впевнену перемогу королівському клубу допоміг хет-трик лідера атак «Реалу», француза Каріма Бенземи.

Повторні чвертьфінальні матчі відбудуться наступного тижня — 12—13 квітня.

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