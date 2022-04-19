То збірна головна чи клуби?

Визначена офіційна дата проведення відбіркового матчу чемпіонату світу 2022 року з футболу між збірними України і Шотландії. Саме цей поєдинок команди не змогли провести в березні через напад росії на Україну.

Нова дата зустрічі — перше червня 2022 року. Переможець пари зіграє п’ятого червня проти Уельсу у фіналі плей-офф. Під час підготовки до гри із Шотландією, до речі, тренерський штаб команди запланував тренувальний збір, який мав розпочатися 29 квітня у Словенії, а також проведення кількох (від двох до п’яти) спарингів.

Утім, ще до початку підготовки доволі-таки несподівано спалахнув скандал. Річ у тім, що керівництво київського «Динамо» відмовилося відпускати своїх футболістів у розташування збірної України до 23 травня. Навіть попри те, що це погодилися зробити європейські клуби. Мовляв, кияни вже запланували чимало благодійних матчів, три з яких ‒ із румунським «Клужем», дортмундською «Борусією» і загребським «Динамо» ‒ заплановані до кінця квітня.

Такий демарш, без сумніву, викликав подив у чималої кількості як фахівців з експертами, так і вболівальників. Колишній тренер збірної Мирон Маркевич, для прикладу, так прокоментував почуте:

«Навіть не міг очікувати, що таке може статися. Я шокований. Вважаю, що це свавілля з боку «Динамо» і його треба припиняти. Суркіси завжди були українофобами. А зараз це навіть не обговорюється. Раніше я воював із ними все життя. Тепер вони повністю розкрилися.

Тепер пріоритет має бути один — збірна України! Треба підготувати команду, аби вона добре зіграла із Шотландією та з Уельсом. За цієї ситуації всі клуби мають йти назустріч збірній».

Мирон Маркевич також прокоментував заяву про те, що головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає, що товариські матчі гравців за клуб принесуть збірній більше користі, ніж підготовка з національною командою:

«Ви мені вибачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України! І він щось там розповідатиме. Так не можна, це вже переходить усі межі! Для нас головне, аби збірна поїхала до Катару. І для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів із Луческу.

Також не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: «29 квітня ми їдемо до збірної! Не бажаєте нас відпускати — поїдемо самі!» Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси із Луческу. Я закликаю футболістів «Динамо» все кидати і їхати до збірної. Якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу!»

Позицію керівництва київського «Динамо» також розкритикували фанати команди. Ультрас виступили з офіційною заявою, в якій ідеться про недопустимість у цей важкий час ставити власні інтереси вище за інтереси своєї країни, уособленням якої і є її збірна. Прикриваючись при цьому не лише регламентом ФІФА, а й думкою румунського найманця Луческу, який досі не може зрозуміти суті санкцій проти російського спорту.

Особливо з огляду на те, що ігри з грандами європейського футболу, заради яких динамівців і випустили за кордон, схоже, не відбудуться. Замість «Мілана», «Барселони», «Аякса» і ПСЖ нам запропонували стати свідками матчів із «Левськи», «Клужем» та «Аустрією». Той же «Галатасарай» у своєму чемпіонаті чотирнадцятий, «Айнтрахт» — десятий. Це і є «важливі» суперники, через яких динамівці не можуть поїхати до збірної вже нині. Є ще наївні люди — ідеться у повідомленні ультрас, — які думають, що Суркіси дотримуються своїх обіцянок.

Шокований позицією керівництва київського «Динамо» був і головний тренер збірної України Олександр Петраков. Фахівець, до речі, заявив, що тренерський штаб збірної завжди готовий піти назустріч клубам. Саме через це початок збору національної команди вже перенесли на друге травня.

Наставник головної команди країни також нагадав про те, що Кабінет міністрів України дозволив виїхати футболістам саме з умовою, що вони готуватимуться до важливих матчів збірної України під час відбору на чемпіонат світу. Так само, як і про те, що нині, під час воєнного стану, українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх. І лише збірна готується до надзвичайно важливих міжнародних матчів.

Адже в Україні війна, всі внутрішні змагання призупинені. А регламент ФІФА застосовується саме до офіційних поєдинків, яких нині у наших клубів немає саме через війну. Згадав Олександр Петраков і про те, що повідомив клуби про намір організувати збір із 29 квітня ще одинадцятого числа цього місяця. І не пам’ятає, щоб «Динамо» до того часу оголосило графік благодійних матчів.

Як це, для прикладу, зробив Даріо Срна з донецького «Шахтаря», попросивши надати можливість збірникам зіграти першого травня у товариському поєдинку гірників із «Хайдуком». Після чого футболісти відразу переїдуть до табору національної збірної.

Утім, наставник збірної України все ще сподівається, що саме так зробить і керівництво «Динамо». Зрештою, сподівання головного тренера Олександра Петракова виправдалися. Вже під вечір минулого понеділка, 18 квітня, в Українській асоціації футболу повідомили: конфлікт залагоджено. І третього травня викликані до збірної гравці київського «Динамо» приєднаються до табору національної збірної.

Фото з вільних джерел