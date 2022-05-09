Епоха ветеранів добігла до завершення

Менше місяця залишилося до початку підготовки вітчизняних біатлоністів до нового сезону 2022—2023 років. Не гаючи, так би мовити, часу збірна стріляючих лижників України вже встигла загалом визначитися зі складом головної національної команди.

Ця обставина, погодьтеся, не могла не викликати зацікавлення прихильників найбільш популярного в нашій державі зимового виду спорту. Чи залишаться в її складі вічно «не старіючі» олімпійські чемпіонки 2014-го, чи після нещодавніх гучних скандалів продовжиться практика залучення «натуралізованих», до того ж, із вельми сумнівним рівнем майстерності, росіянок? Уродженки Білорусі Дарії Блашко сказане, звісно, не стосується.

Тож уже маємо нагоду ознайомитися з обрисами вітчизняної «команди майбутнього». Після повідомлення про те, що словенський фахівець Урош Вєлепець, який минулого сезону працював в Україні, продовжить кар’єру в Німеччині, найбільш цікавим для вболівальників стало запитання про нового старшого тренера жіночої збірної. Нещодавно стало відомо, що із жіночою командою працюватиме нині особистий наставник Олени Білосюк Олександр Кравченко. Допомагатимуть же йому не менш відомі у вітчизняному біатлоні Олександр Біланенко та Олег Меркушин. Це рішення, до речі, озвучив державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв.

У чоловічої збірної тренерський склад залишився без змін. Головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра продовжить працювати із Дмитром Підручним, Антоном Дудченком, Богданом Цимбалом і Тарасом Лесюком. Шоста позиція поки що вакантна. Вибір невдовзі зроблять між Денисом Насиком та Артемом Тищенком.

Стали також відомі імена спортсменок, які увійдуть до складу головної національної команди для централізованої підготовки до сезону. У зв’язку із зменшенням фінансування цей список довелося обмежити шістьма іменами. Сказане також стосується і чоловічої збірної. Тож на перший збір у жінок поїдуть Юлія Джима, Олена Білосюк, Дарія Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Славна кар’єра заслужених майстринь спорту, уродженок Краснопілля на Сумщині, сестер Валентини і Віти Семеренко у їхні нині тридцять шість років, як самі розумієте, добігла кінця. Тож не можна хоча би кількома словами не згадати про їхні спортивні досягнення.

Переможниця і бронзова призерка зимових Олімпійських ігор у Сочі Віта Семеренко із повним, так би мовити, правом також може похвалитися п’ятьма призовими місцями на чемпіонатах світу, перемогою і призовими позиціями на етапах Кубка світу, тим, що також п’ять разів піднімалася на верхню сходинку п’єдесталу пошани на чемпіонатах Європи. А під час зимових Олімпіад, окрім сочинської, ще змагалася у Ванкувері (2020) і Пхьончхані (2018).

Ще більше вагомих спортивних досягнень у її сестри-близнючки Валентини Семеренко. Їй виявилося до снаги стати чемпіонкою світової першості і п’ятиразовою призеркою аналогічних турнірів, переможницею і призеркою етапів Кубка світу, чемпіонкою світу серед юніорок 2004 року, семиразовою переможницею першостей Старого світу, чемпіонкою світу з літнього біатлону 2011 року.

Нарешті, на XXIII всесвітній зимовій Універсіаді завоювала три срібні та одну бронзову медалі. А ще — виступила на одній Олімпіаді більше, ніж її сестра. До Ванкувера, Сочі і Пхьончхана може занести до свого особистого доробку ще й виступ у 2006 році в італійському Турині.

Тримала у руках і, навіть, привезла додому ще й «срібло» чемпіонатів світу 2008 року в шведському Естерсунді і 2011-го у Ханти-Мансійську. Однак через порушення антидопінгових правил Оксаною Хвостенко Міжнародний союз біатлоністів позбавив українську жіночу естафетну команду другого місця під час перегонів світової першості 2011 року.

На фото: головна надія чоловічої збірної України — наш земляк Дмитро ПІДРУЧНИЙ.

Фото з вільних джерел